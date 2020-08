Los jardines maternales es uno de los rubros que a más de 150 días de declarada la cuarentena, no han podido abrir sus puertas pese a haber presentado los protocolos correspondientes, ser atendidos por autoridades de gobierno y denunciar la apertura de "lugares clandestinos" para que los chicos puedan quedarse, cuando sus padres deben ir a trabajar.

Pese a la lucha constante, a las marchas y reclamos para visibilizar el problema, ya que de un jardín dependen muchas familias que no están teniendo ingresos, sino acumulando deudas en algunos casos, no han podido tener ninguna respuesta oficial. Han logrado poder ingresar al programa ATP del gobierno nacional, para por lo menos poder afrontar parte de los sueldos de sus empleados.

Ante este panorama y para que el reclamo siga siendo visible, Marcela, del jardín Mis Primeros Pasitos de la ciudad de Santa Fe, decidió utilizar la red social del espacio para hacer conocer su situación a través de una carta abierta.

La carta completa:

Desde el 15 de marzo cerramos nuestra puertas y no pudimos volver a trabajar, perdimos en cinco meses el trabajo de 25 años, ilusiones, sueños, sacrificios, proyectos y mucho pero mucho esfuerzo que solo vemos como se derrumban día a día.

Para aquellos que hablan con tanta liviandad y nos critican porque pedimos volver a trabajar les aviso que más allá de la dura realidad epidemiológica de hoy, hubo muchos días sin casos y muchas actividades fueron habilitadas, el 90% de los ciudadanos está trabajando.

¿Saben dónde están los niños?, en lugares de cuidados clandestinos que surgieron a raíz de nuestra prohibición. ¿Creen que usan protocolo?, ¿consideran que los niños ahí no se contagian, que están mejor que en un jardín que está supervisado y con todo legal? En las plazas y en el parque de diversiones ¿tampoco se contagian?

Este es el país que tenemos y nos merecemos, la educación es lo último, a nadie le importa, juegan a cuidar a los niños mientras embrutecen a la sociedad, y hacen la vista a un lado de donde están ahora los infantes. Para aquellos que hablan y opinan sin saber, nuestro jardín tiene 18 empleadas legalmente inscriptas y paga $185.000 solo de aportes de las empleadas, además de luz comercial, alquiler, seguros, emergencias médicas, servicios, entre otras cosas, que obviamente no pagamos más desde el mes de marzo. Hasta sin obra social nos estamos por quedar. Creerá el Estado provincial que con $50.000 vamos a afrontar 18 sueldos y $1.500.000 de deudas. Con una ATP ¡QUE NUNCA LLEGÓ!

¿Cómo seguimos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos con el jardín? ¿Cuándo abrimos? Quién decidirá nuestra apertura si Perotti dice que dependemos de Educación y la ministra Cantero expresa que no. Y el intendente no sabe dónde está parado. Vendemos pizzas, empanadas, alfajores, fiambres, pastas para poder sostener a nuestras familias. Ahora comenzamos a vender libros de cuentos ya que las familias de nuestros alumnos pueden ayudarnos de esa forma y hoy vinieron de Municipalidad a notificarnos que no estamos habilitadas para eso. Nos anotaremos como corresponde señores, pero deberían ir primero a clausurar a las personas que cuidan ilegalmente a los niños, en lugar de seguir matándonos a nosotros que estamos por perderlo todo.

¿Hasta cuándo nos van a golpear? Y cómo puede haber tanta indiferencia ante el dolor de los demás. A quienes juzgan a los directores de los jardines, les aviso que si tengo auto (prendado) les cuento que después de 25 años de esfuerzo también merezco una vida digna, alquilo junto a mis hijos y lo poco que tengo lo hice trabajando, es la primera vez que pido ayuda del Estado y me la negó.

A pesar de las noches sin dormir, de la sensación de abandono, de mirar a mis hijos y no saber cómo garantizar su futuro, del dolor al ver cómo perdemos todo lo construido en años, no voy a bajar los brazos, por los padres que aún nos apoyan, porque amo mi profesión, porque hay 18 excelentes mujeres detrás mío por la cuales voy a luchar, y para que mis hijos recuerden siempre que su mamá se levanta después de cualquier caída y no los va defraudar, que el país se construye trabajando y no sentado en tu casa esperando y exigiendo que te den. Dios quiera esto cambie, no es el país que quiero para ellos, donde se castiga al esfuerzo, al emprendimiento y se premia a la vagancia. Este país no se merece semejante maltrato.