UTA advierte: si avanza el pedido preventivo de crisis de los empresarios "va a haber problemas"

Cabe recalcar que las tres empresas de transporte urbano de la ciudad, Ersa, Autobuses Santa Fe y Recreo, ya hicieron el pedido y esperan la aprobación del Ministerio de Trabajo.

"Nosotros también lo hemos dicho más una vez: las empresas necesitan gente que les maneje los coches y nosotros necesitamos empresas para manejarles los coches, es mutuo. También siempre hemos aportado ideas constructivas, todo para el mejor funcionamiento de la empresa", aseguró.

Desde la UTA consideraron que el pedido "no es sincero" ya que "hablan de bajar servicios cuando ya hace meses que se trabaja con un 30% de las unidades".

Naigelen criticó también a los gobiernos provincial y municipal, y los instó a que "decidan qué tipo de transporte quieren tener".

"Son los que tienen que buscar la vuelta. Así, en una frecuencia a media hora, no se puede estar. El usuario no puede estar media hora parado en una esquina con todos los problemas de seguridad que surgen. Si la unidad tiene un problema mecánico, el otro colectivo viene lleno y no los carga. Entonces ese no es un servicio", criticó.

El gremialista planteó la importancia de crear un ente regulador en el estamento municipal, "tal como ocurriera por la crisis del 2001, donde hubo muchas líneas autogestionadas".

Empresas

Por su parte Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap, advirtió que de no aprobarse un incremento inmediato de la tarifa, habrá una reducción del 50% de los servicios a disposición para el mes de marzo cuando comiencen las clases. En ese sentido, destacó que ya hay seis ciudades del interior que incrementaron sus tarifas a un valor cercano a los 700 pesos, como fue el caso de las ciudades de Córdoba, Formosa y Corrientes.

Respecto al valor del boleto, Ingaramo remarcó: “Se puede ver si realmente con 700 pesos podemos subsanar por lo menos el funcionamiento del 70% o el 80% y mientras se dicta la emergencia del transporte en la ciudad de Santa Fe se crea algún fondo para sostener el servicio y para que de una vez por todas podamos tener un equilibrio en las cuentas y no estar todos los meses corriendo atrás de la pelota para ver si podemos pagar salarios”. En ese sentido, el referente de Fatap volvió a citar a Córdoba, que tiene un boleto de 700 pesos, pero acompañado de un fondo de casi 4.000 millones por mes que aporta el municipio para el servicio urbano: “Si Santa Fe se aggiorna y aporta un monto proporcional, con los 700 pesos podemos prestar un servicio de mediana calidad”, señaló.