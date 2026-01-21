Uno Santa Fe | Santa Fe | vacaciones

Vacaciones seguras: recomendaciones para comprar paquetes turísticos en sitios confiables

Ante estafas en puntos turísticos estas vacaciones, la Municipalidad de Santa Fe brinda consejos al elegir viajes y alojamientos a través de aplicaciones

21 de enero 2026 · 10:02hs
Vacaciones seguras

gentileza

Vacaciones seguras

En el marco del período de vacaciones de verano, la Municipalidad de Santa Fe, a través del área de Usuarios y Consumidores de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional, brinda información y asesoramiento a los vecinos para realizar compras de viajes y alquileres seguros y evitar estafas digitales.

Plataformas confiables

Se recomienda acceder a compras y alquileres a través de sitios que intermedian el pago y tienen soporte, como por ejemplo Airbnb, Booking, Despegar, Almundo, páginas web oficiales de hoteles; por el contrario, se aconseja desconfiar de publicaciones en Facebook Marketplace, Instagram sin página web oficial o sin reseñas, u ofertas en grupos de WhatsApp.

santafesinos Playa del Carmen santafesinos vacaciones invierno.jpg

El uso de plataformas confiables y de tarjetas de crédito suele ser mejor que realizar pagos mediante transferencias o efectivo. En este sentido, una señal clásica de estafa suele ser la oferta de un pago por transferencia para acceder a un descuento.

Identidad y reputación

Antes de realizar una reserva se recomienda mirar las reseñas y revisar la antigüedad del anfitrión. Otra forma de verificar las condiciones del sitio a reservar es buscar el nombre del lugar en Google Maps y chequear la imagen que muestra. En tanto, también se recomienda analizar fotos y precios, y desconfiar en caso que sean muy bajos para lo que es la zona o temporada, o si no hay comentarios en los perfiles.

También se sugiere generar un contacto ante la posibilidad de pedir videos, hacer llamadas, datos fiscales y cualquier información que necesite se responda. En este caso, es importante conservar siempre capturas del aviso, chats, comprobantes de pagos, o cualquier tipo de documento.

Compras de paquetes de vacaciones online

Desde el Área de Usuarios y Consumidores se brindan también consejos útiles para aplicar a la hora de realizar cualquier tipo de compra de manera virtual. En primer lugar, es importante planificar la compra: hacer una lista y establecer un presupuesto. Se recomienda evitar compras impulsivas, comparar precios antes de decidir, verificar precios y condiciones.

Es fundamental comparar entre comercios y plataformas, leer siempre la letra chica y verificar sobre las políticas de cambios o devoluciones. Siempre exigir factura o tique, es decir, un comprobante de la compra para tener un respaldo ante cualquier reclamo o garantía. En ese sentido, se aconseja comprar en comercios confiables, elegir lugares habilitados o sitios web seguros, chequear que la dirección web sea legítima y que tenga información de contacto.

Respecto a garantías y productos, recordar que los nuevos deben tener garantía mínima de seis meses, por lo que se recomienda conservar el tique de compra o factura del mismo.

Desde la Municipalidad se brindan estas recomendaciones resaltando los derechos que tienen los ciudadanos como consumidores: información clara y veraz, publicidad responsable, el acceso a productos seguros y a reclamar ante incumplimientos.

Ante cualquier consulta o inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional al 342 4574120 o 342 5315450, o por correo electrónico a [email protected].

vacaciones viajes Santa Fe Municipalidad estafas usuarios
Noticias relacionadas
Los trabajadores argentinos resignan viajes de vacaciones y las reemplazan en casa

Más de la mitad de los trabajadores argentinos resignó sus vacaciones este 2026

cual es el estado de salud de la joven llevada al cullen con una maquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

La familia de Jeremías Monzón pidió no viralizar el video que muestra el momento de su muerte

Difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón: la familia pide que no se viralice y buscan al responsable

Lo último

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Último Momento
Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Ovación
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"