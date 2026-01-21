Vacaciones seguras: recomendaciones para comprar paquetes turísticos en sitios confiables

Ante estafas en puntos turísticos estas vacaciones, la Municipalidad de Santa Fe brinda consejos al elegir viajes y alojamientos a través de aplicaciones

En el marco del período de vacaciones de verano, la Municipalidad de Santa Fe, a través del área de Usuarios y Consumidores de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional , brinda información y asesoramiento a los vecinos para realizar compras de viajes y alquileres seguros y evitar estafas digitales.

Se recomienda acceder a compras y alquileres a través de sitios que intermedian el pago y tienen soporte, como por ejemplo Airbnb, Booking, Despegar, Almundo , páginas web oficiales de hoteles; por el contrario, se aconseja desconfiar de publicaciones en Facebook Marketplace, Instagram sin página web oficial o sin reseñas, u ofertas en grupos de WhatsApp.

santafesinos Playa del Carmen santafesinos vacaciones invierno.jpg

El uso de plataformas confiables y de tarjetas de crédito suele ser mejor que realizar pagos mediante transferencias o efectivo. En este sentido, una señal clásica de estafa suele ser la oferta de un pago por transferencia para acceder a un descuento.

Identidad y reputación

Antes de realizar una reserva se recomienda mirar las reseñas y revisar la antigüedad del anfitrión. Otra forma de verificar las condiciones del sitio a reservar es buscar el nombre del lugar en Google Maps y chequear la imagen que muestra. En tanto, también se recomienda analizar fotos y precios, y desconfiar en caso que sean muy bajos para lo que es la zona o temporada, o si no hay comentarios en los perfiles.

También se sugiere generar un contacto ante la posibilidad de pedir videos, hacer llamadas, datos fiscales y cualquier información que necesite se responda. En este caso, es importante conservar siempre capturas del aviso, chats, comprobantes de pagos, o cualquier tipo de documento.

Compras de paquetes de vacaciones online

Desde el Área de Usuarios y Consumidores se brindan también consejos útiles para aplicar a la hora de realizar cualquier tipo de compra de manera virtual. En primer lugar, es importante planificar la compra: hacer una lista y establecer un presupuesto. Se recomienda evitar compras impulsivas, comparar precios antes de decidir, verificar precios y condiciones.

Es fundamental comparar entre comercios y plataformas, leer siempre la letra chica y verificar sobre las políticas de cambios o devoluciones. Siempre exigir factura o tique, es decir, un comprobante de la compra para tener un respaldo ante cualquier reclamo o garantía. En ese sentido, se aconseja comprar en comercios confiables, elegir lugares habilitados o sitios web seguros, chequear que la dirección web sea legítima y que tenga información de contacto.

Respecto a garantías y productos, recordar que los nuevos deben tener garantía mínima de seis meses, por lo que se recomienda conservar el tique de compra o factura del mismo.

Desde la Municipalidad se brindan estas recomendaciones resaltando los derechos que tienen los ciudadanos como consumidores: información clara y veraz, publicidad responsable, el acceso a productos seguros y a reclamar ante incumplimientos.

Ante cualquier consulta o inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional al 342 4574120 o 342 5315450, o por correo electrónico a [email protected].