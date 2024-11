Vacuna contra el dengue: preocupación en farmacias de Santa Fe por la falta de provisión de segundas dosis

Según farmacéuticos santafesinos "no hay disponibilidad de vacunas" y desconocen la fecha para el suministro y abastecimiento de nuevas dosis.

De cara a la temporada de verano, la provincia de Santa Fe, al igual que otras jurisdicciones, impulsan la campaña de vacunación contra el dengue , en un intento de controlar el brote. Sin embargo, crece la preocupación en el territorio santafesino por la falta de provisión de la segunda dosis de la vacuna para el sector privado, que podría afectar a la inmunización de aquellos que iniciaron sus esquemas, pero no cumplen con los requisitos que establece el sector público para acceder a ella.

“Estamos terminando noviembre, no hay disponibilidad de vacuna contra el Dengue y no sabemos cuándo habrá”, dijo el farmacéutico Mariano Acosta. “La ilusión era que empiece a entrar ahora porque tenemos mucha gente que padeció la enfermedad y quiere empezar a vacunarse y no tenemos vacuna”, agregó.