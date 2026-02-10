Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores en Santa Fe

10 de febrero 2026 · 09:07hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir dosis contra la gripe y la neumonía.

También contra el virus sincicial respiratorio

También se realizará la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde es la vacunación esta semana en Santa Fe

  • Lunes 9: Palacio Municipal (Salta 2951), de 9 a 12.
  • Miércoles 11: Centro Gallego (avenida Galicia 1357), de 9 a 12.
  • Jueves 12: Plaza del Rosario (Arturo Illia 1153) de 10 a 12.
  • Sábado 14: Vecinal Candioti Norte (Marcial Candioti 2951), de 9 a 12.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

