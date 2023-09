Vandalizaron y robaron un jardín en Varadero Sarsotti y dejaron a los nenes sin clases: "Es difícil sostenerlo" 

El jardín comparte el edificio con la escuela primaria y tras este hecho no pueden solventar los gastos. Además, se robaron un mueble con material de clases

"Es triste llegar y encontrarnos con todos los destrozos de las cosas que tanto nos cuestan, como una reja, un mueble, un vidrio. A lo mejor no es de gran valor, pero para nosotros sí, todo es a pulmón. Lamentablemente siempre se está invirtiendo en lo mismo, queremos progresar y a veces no se puede por este tipo de vandalismos. Es doloroso porque son los niños los que vienen, tienen que disfrutar, ver la salita linda, es el lugar de contención", expresó Carla. Además, señaló que por este hecho los nenes de una sala no tendrán clases.