Jueves con mucho calor en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, calor y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 24.5º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre toda el área central y el litoral del país, que mantiene las condiciones buenas y estables para el resto de la semana. No obstante, por el aporte de una masa cálida y húmeda desde el noreste, se prevé aumento de la nubosidad a partir del fin de semana con un cierto grado de inestabilidad, como así también el ascenso gradual de las temperaturas en los próximos días.
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Viernes con cielo mayormente soleado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves predominantes del sector noreste.
El fin de semana comenzará con un sábado con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 36º. Vientos leves del sector este/noreste.
Por último, domingo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 34º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.
