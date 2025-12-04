Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Jueves con mucho calor en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

4 de diciembre 2025 · 07:48hs
Jueves con mucho calor en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, calor y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 24.5º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre toda el área central y el litoral del país, que mantiene las condiciones buenas y estables para el resto de la semana. No obstante, por el aporte de una masa cálida y húmeda desde el noreste, se prevé aumento de la nubosidad a partir del fin de semana con un cierto grado de inestabilidad, como así también el ascenso gradual de las temperaturas en los próximos días.

Viernes con cielo mayormente soleado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves predominantes del sector noreste.

El fin de semana comenzará con un sábado con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 36º. Vientos leves del sector este/noreste.

Por último, domingo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 34º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

ciudad Santa Fe jueves
