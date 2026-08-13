Virus Sincicial Respiratorio en Santa Fe: es el principal agente detectado en bebés internados y buscan reforzar su protección con un anticuerpo

El VSR volvió a ganar protagonismo durante la temporada invernal y ya supera a la influenza entre los virus detectados en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves. Los menores de un año son el grupo más afectado. Una médica de Rosario destacó la importancia de ampliar las estrategias de prevención y pidió que más bebés puedan atravesar protegidos su primera temporada de circulación del virus.

El Virus Sincicial Respiratorio supera a la influenza en pacientes hospitalizados, afectando principalmente a bebés menores de un año.

La circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) continúa en aumento en Argentina y se convirtió en el principal virus respiratorio detectado entre pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, por encima de la influenza.

El avance del VSR tiene un impacto especialmente fuerte en la población infantil y, dentro de ella, en los bebés menores de un año , que concentran la mayor carga de enfermedad y presentan el mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias bajas.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana epidemiológica 28 se habían notificado más de 65.000 casos de bronquiolitis. En lo que va de 2026 se registraron 2.267 hospitalizaciones con detección de VSR, mientras que las detecciones en personas internadas mantienen una tendencia ascendente desde la semana 13 y superaron los 100 casos semanales desde la semana 23.

En las semanas 28 y 29, en conjunto, se contabilizaron 563 detecciones de VSR en pacientes hospitalizados.

El escenario marca un cambio respecto de la evolución de otros virus respiratorios. Mientras la circulación de influenza comenzó a descender después de alcanzar su pico, el VSR continúa incrementando su presencia y acompaña el aumento de las internaciones pediátricas.

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Los bebés menores de un año, el grupo más vulnerable

Los registros epidemiológicos muestran que los menores de cinco años concentran la mayor cantidad de detecciones de VSR entre los pacientes hospitalizados, con una incidencia particularmente marcada en los niños menores de un año.

La preocupación de los especialistas radica además en que los cuadros graves no se limitan a bebés que presentan enfermedades previas o factores de riesgo.

“El VSR sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización por causas respiratorias en lactantes y continúa generando una importante carga de enfermedad en la población infantil”, explicó el pediatra y neonatólogo Néstor Vain.

El especialista remarcó que muchos de los niños que desarrollan formas graves habían nacido sanos y a término, por lo que no siempre es posible anticipar qué bebés tendrán una evolución complicada.

Por ese motivo, la prevención adquiere un rol central durante el primer año de vida.

La mirada desde Rosario

La situación también es seguida de cerca desde Rosario, donde la médica pediatra infectóloga Mariana Lanzotti, directora del Vacunatorio Instituto del Niño de Rosario, destacó que el riesgo alcanza a todos los bebés menores de un año.

“Todos los niños menores de un año están en riesgo de padecer enfermedad por VSR, por lo que es fundamental tomar medidas de prevención para garantizar una protección adecuada”, sostuvo.

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Desde la perspectiva de la especialista, evitar las internaciones no solo representa un beneficio para los niños y sus familias, sino también para el sistema sanitario.

“Cada internación que se evita no sólo reduce el sufrimiento de los bebés y sus familias y previene complicaciones que pueden poner en riesgo la vida, sino que también contribuye a disminuir la carga sobre el sistema de salud”, señaló Lanzotti.

La médica rosarina puso así el foco en la necesidad de garantizar una protección adecuada durante la primera temporada de circulación del VSR, especialmente en aquellos bebés que no cuentan con anticuerpos suficientes provenientes de la vacunación materna.

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Qué ocurre en Santa Fe

Argentina incorporó en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, una estrategia destinada a que las embarazadas generen anticuerpos que luego sean transferidos al bebé durante la gestación.

Sin embargo, todavía existen situaciones en las que un bebé puede llegar a su primera temporada de VSR sin contar con una protección suficiente: madres que no pudieron vacunarse durante el embarazo, nacimientos que se producen fuera del período previsto para la vacunación, partos ocurridos poco tiempo después de la aplicación de la vacuna o bebés que ya tienen varios meses de vida y cuya protección materna comenzó a disminuir.

En este contexto, Santa Fe se encuentra entre las provincias que avanzan en la incorporación de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada destinado a brindar protección directa a los lactantes que no cuentan con una protección efectiva.

La estrategia busca complementar la vacunación durante el embarazo y cerrar las brechas de protección que todavía existen.

Nirsevimab, una herramienta para proteger a los bebés

El nirsevimab es un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que permite brindar protección frente al VSR durante la temporada de mayor circulación.

Córdoba fue la primera provincia argentina en implementar una estrategia amplia que combina la vacunación materna con la utilización de este anticuerpo para bebés que no cuentan con protección suficiente.

La provincia incorporó cerca de 10.000 dosis de nirsevimab y comenzó a administrarlas a recién nacidos antes del alta de las maternidades, además de contemplar a determinados niños nacidos desde enero de 2026 y a bebés con condiciones de riesgo nacidos desde septiembre de 2025.

La experiencia cordobesa es observada con atención por otras jurisdicciones, entre ellas Santa Fe, que avanzan en sus propias estrategias de implementación.

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La prevención, antes de que llegue la bronquiolitis

Los especialistas coinciden en que la prevención resulta especialmente importante porque no existe una manera sencilla de anticipar qué bebé desarrollará una forma grave de infección por VSR.

La enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de otros cuadros respiratorios y evolucionar hacia bronquiolitis, dificultad respiratoria y necesidad de internación.

Por eso, además de las herramientas de inmunización, las recomendaciones generales de cuidado continúan siendo relevantes: evitar el contacto de los bebés pequeños con personas enfermas, mantener una adecuada higiene de manos, ventilar los ambientes y consultar rápidamente ante signos de dificultad respiratoria.

En Argentina, distintas sociedades científicas recomiendan avanzar hacia estrategias integradas de prevención, combinando la vacunación durante el embarazo con anticuerpos monoclonales de acción prolongada para aquellos bebés que no hayan quedado adecuadamente protegidos.

Para Lanzotti, el desafío consiste en que esas herramientas efectivamente lleguen a la población que las necesita.

El crecimiento de las detecciones de VSR y su peso creciente en las internaciones respiratorias vuelven a colocar a los bebés menores de un año en el centro de la estrategia sanitaria. En Santa Fe, el avance de nuevas herramientas preventivas apunta precisamente a reducir ese impacto y evitar que la primera temporada de circulación del virus transcurra sin protección para los lactantes.