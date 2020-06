Vuelta a las escuelas: "Si no hay diálogo va a ser traumático"

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) de Santa Fe, Pedro Bayugar, realizó duras declaraciones contra el Ministerio de Educación frente a rumores sobre una posible vuelta a las escuelas. En relación a los pedidos de retomar las reuniones paritarias el sindicalista disparó: “desde el Ministerio de Educación parecen tomar medidas sin escuchar a nadie". Y sobre el uso del término "vuelta a clases" de parte de funcionarios provinciales dijo que “es casi un insulto a los maestros y las maestras que están sosteniendo las clases con la enorme complejidad que implica la virtualidad”.

"Escuchar a algunos funcionarios hablar de la vuelta a clases es casi un insulto a los maestros y las maestras que están sosteniendo las clases con la enorme complejidad que implica la virtualidad. Bueno, recién ahora Rosario Cristinani que es una funcionaria del Ministerio de Educación de la Provincia, insisto, recién ahora empezó una investigación para saber cómo están haciendo los docentes para llegar a los alumnos, o cómo se conectan los alumnos que no tienen herramientas… ahora… a sesenta y pico de días que empezó esto”, sostuvo Bayugar en diálogo con Solar de Radio este viernes.

“Lamentablemente hoy no hemos conversado ni una vez con las autoridades del Ministerio sobre la posible vuelta a las aulas. Hace ya tiempo que estamos pidiendo este diálogo. A discutir en paritaria las condiciones de trabajo, esta vuelta a la escuela, más que nunca es urgente retomar el diálogo, pero nada. Ayer mismo me puse en contacto con algunos compañeros del Ministerio de Salud ante la falta de diálogo con la Ministra de Educación, para consultarlos sobre la existencia de algún protocolo, o de algunas ideas preliminares que se estén pensando para la vuelta a las aulas… y me sorprendí al escuchar que no tenían la menor idea. No habían sido consultados por Educación. Por lo tanto creo que todo lo que se está diciendo o planificando es una decisión unilateral de la Ministra y sin ninguna consistencia”, agregó.

Asimismo Bayugar apuntó sobre las declaraciones para un posible retorno a las escuelas: “Tan poco pensado y meditada la vuelta que hasta algún funcionario dijo que se empezaría por las escuelas rurales, las escuelas de campo. Y dijo que esto era así porque esas escuelas tienen galerías y espacios abiertos y se podría dar clases al aire libre…. ¡El 25 de julio dar clases al aire libre! ¡Por favor, por favor, es totalmente improvisada la situación! No hay diálogo entre el gobierno y los docentes. Ya viene quedando demostrado que es así. Nos comunican decisiones una vez tomadas. Queda en claro que no tienen una percepción concreta de lo que es la realidad”.

“Si esto se resuelve unilateralmente por parte del gobierno, el regreso a clases va a ser más traumático que todo lo que está siendo el dictado de clases desde las casas. Si no hay diálogo para esta coyuntura y para la vuelta, este ciclo lectivo va a ser bastante tormentoso. Se están equivocando. Nos deberían convocar a dialogar sobre estas cosas. Instalar un conflicto de esta naturaleza en medio de estas condiciones no es lo más esperable”, destacó.

Y concluyó: “Ni salario ni condiciones de trabajo se están discutiendo con la provincia. Sería muy irresponsable volver a las escuelas sin dialogar, sin discutir. Cualquiera que preste atención a lo que está pasando, se da cuenta que los docentes queremos dialogar y que desde el Ministerio de Educación no piensan ni quieren lo mismo”.