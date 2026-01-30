Uno Santa Fe | Santa Fe | cargos

Ya están publicados los listados del concurso de ascenso a cargos directivos en Santa Fe: todas las vacantes disponibles

Tras un proceso que involucró a más de 7.000 docentes, el Ministerio de Educación dio a conocer la asignación de 3.118 vacantes. La toma de posesión será el 23 de febrero, luego del análisis de incompatibilidades.

30 de enero 2026 · 16:14hs
El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe informó que ya se encuentran publicados los listados con la asignación de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos, considerado histórico por su magnitud, alcance territorial y participación docente. En total, se ofrecieron 3.118 cargos en establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades.

El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, José Goity, quien destacó que el proceso se encuentra en su etapa final y puede ser consultado a través del sitio oficial del Gobierno provincial. “Llegamos a la recta final de un concurso de ascenso histórico, por su logística, por la participación de más de 7.000 docentes y por el enorme trabajo de corrección realizado en tiempo récord”, señaló.

Según detalló el funcionario, el concurso contó con un jurado de 75 integrantes, conformado por representantes del ámbito ministerial y gremial, distribuidos en tres zonas de la provincia y organizados según los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

El listado completo

Vacantes-Asignadas-por-Delegacion-Regional-1

Goity también puso en valor el compromiso de los docentes que participaron del proceso, especialmente en las instancias de formación y capacitación. “Se vio una dedicación muy fuerte con el sistema educativo y con los aprendizajes. Eso habla del compromiso con la escuela pública”, afirmó, al tiempo que reconoció el trabajo de los equipos técnicos del Ministerio.

En ese marco, el ministro subrayó que el concurso forma parte de una política pública sostenida de fortalecimiento institucional, impulsada junto al gobernador Maximiliano Pullaro. “Tiene como objetivo jerarquizar la función directiva y consolidar equipos de conducción con formación, legitimidad y criterios pedagógicos claros”, remarcó.

Además, recordó que en el nivel secundario no se realizaba un concurso de ascenso desde 2002, mientras que en los niveles inicial, primario y especial la última convocatoria databa de 2014. En esta edición, también se incorporó la modalidad EEMPA, que había sido largamente postergada.

Otro de los puntos destacados fue el ofrecimiento de cargos bajo modalidad virtual, a través del sistema Mi Legajo, durante los meses de enero y febrero. Según Goity, esta herramienta permitió garantizar accesibilidad, trazabilidad y transparencia, además de asegurar que el ciclo lectivo comience con los equipos directivos completos.

Toma de posesión, el último paso

Desde el Ministerio de Educación informaron que el proceso culminará con la toma de posesión de los cargos en cada institución educativa, instancia que se concretará luego del análisis de incompatibilidades de los listados publicados.

De acuerdo a lo previsto, la asunción efectiva de las y los nuevos directivos será el próximo 23 de febrero, completando así un concurso que marca un hito en la organización y conducción del sistema educativo santafesino.

