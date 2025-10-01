Uno Santa Fe | Santa Fe | giro

Ya se puede realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha

La medida, aprobada por el Concejo Municipal, habilita desde este 1 de octubre el giro a la derecha en una intersección que estaba restringida por el carril exclusivo para colectivos, taxis y remises

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de octubre 2025 · 08:55hs
Ya se puede realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha

A partir de este 1 de octubre, los automovilistas ya pueden realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha, una maniobra que hasta ahora estaba prohibida debido a la existencia del carril exclusivo para colectivos, taxis y remises.

La medida fue aprobada en el Concejo Municipal el pasado 19 de junio, a través de una ordenanza impulsada por el concejal Lucas Simoniello, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito, especialmente para quienes se dirigen hacia barrio Candioti, Avenida Alem o el sector este de la ciudad.

“Todos los días los santafesinos pierden tiempo y energía en embotellamientos. Con este cambio vamos a mejorar la circulación. Esta modificación no va en contra del carril exclusivo, que seguimos defendiendo, sino que lo complementa con criterio y seguridad”, explicó Simoniello.

El edil detalló que la propuesta se trabajó en conjunto con las áreas de tránsito, seguridad vial, transporte y movilidad, además del secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y respondió a un pedido vecinal ante los problemas que ocasionaba el desvío forzoso hacia calles como Junín, entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde se registraban congestiones y situaciones inseguras.

Próximo objetivo: Rivadavia y Tucumán

En paralelo, Simoniello y el concejal Carlos Suárez presentaron un pedido para evaluar la habilitación del giro a la derecha en Rivadavia y Tucumán, con el mismo propósito de descomprimir la circulación en el microcentro y mejorar las conexiones hacia Avenida 27 de Febrero, Avenida Alem y el Puerto de Santa Fe.

“Tenemos que mejorar nuestra ciudad. La clave es escuchar a los vecinos. Hay que ordenar la movilidad para que cada uno gane tiempo, calidad y seguridad. En esa Santa Fe que queremos vivir, cada persona debe poder decidir, prever y realizar sus traslados de la mejor manera posible”, concluyó el concejal.

giro Rivadavia Suipacha
Noticias relacionadas
Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

Acciones para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama en Santa Fe

Cáncer de mama: Santa Fe refuerza su estrategia de prevención con actividades durante todo el mes de octubre

jueves con buen tiempo en la ciudad de santa fe y ascenso de las temperaturas

Jueves con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y ascenso de las temperaturas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario