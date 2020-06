Schunke: "Si fuera dirigente de Colón también reclamaría"

El defensor argentino nacionalizado ecuatoriano Richard Schunke dialogó con el programa La Central Deportiva por Cadena 3 101.7 y allí habló sobre la final ganada ante Colón. A la vez que destacó la serie contra Unión como la más difícil de la Copa Sudamericana y se refirió al reclamado realizado por el Sabalero sobre la inclusión del arquero Jorge Pinos.

"El partido de visitante contra Independiente nos permitió saber que estábamos a la altura de los equipos grandes, fue un click para darnos cuenta que podíamos pelear la Copa. Igualmente por como se dieron las cosas respecto a las lesiones, de hecho yo no pude jugar, y la definición por penales, la serie mas difícil fue contra Unión", aseguró Schunke.

Respecto a la final jugada ante Colón comentó: "Llegamos preparados, una semana antes no jugamos el partido por el torneo local, estábamos descansados. Y la final fue impresionante, algo inolvidable. Nos favoreció porque vino el gol, habíamos convertido muy pocos goles de pelota parada. Contra Colón creo que fue el primero que hicimos en cuatro meses. Pero el árbitro demoró un poco en parar el partido. La verdad estaba injugable".

image.png

En cuanto al reclamo realizado por Colón dijo "No nos gusta, considero el club Técnico Universitario no se ha manejado del todo bien. Otro jugador ya pasó por el mismo problema que Pinos y no se hizo tanto quilombo. Pero estamos tranquilos porque Independiente del Valle está avalado por la Conmebol, y la Liga local".

Y agregó: "Si lo inscribió es porque están todos los papeles, Jorge está tranquilo. Es un tema del cual se habla más ahora, ya que no hay fútbol. Eso hace que tenga más repercusión, aunque ya pasaron más de seis meses. El partido se perdió en la cancha, pero igualmente si fuera dirigente de Colón reclamaría, tratando de obtener algo como si fuera la Copa u otro beneficio. Uno empuja y tira en función de sus intereses".