El investigado como presunto responsable, de 32 años, se entregó en forma voluntaria. Secuestraron siete equipos de minería de criptomonedas, diez máquinas para contar billetes, dos automóviles y documentación.

Se entregó en Rosario un hombre buscado por operaciones financieras ilegales vinculadas a la minería de criptomonedas

Este miércoles, por orden de la Justicia Federal de Rosario y como corolario de una investigación que se inició hace un año, pesquisas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron doce allanamientos simultáneos en la ciudad de Rosario, en una causa por presuntas operaciones financieras ilícitas vinculadas con la minería de criptomonedas.

Un hombre de 32 años, que es el principal investigado, quedó aprehendido. En uno de los inmuebles fueron secuestrados elementos probatorios incriminantes vinculados con los delitos investigados. Los allanamientos fueron realizados en una financiera, una escribanía y la celda de un preso, y los nueve restantes en otros inmuebles.

Se entregó en Rosario un hombre buscado por operaciones financieras ilegales vinculadas a la minería de criptomonedas

Investigación

Este caso en particular se trata de una investigación que comenzó en octubre de 2025, cuando pesquisas de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la Federal establecieron la existencia de una estructura dedicada a realizar operaciones financieras sin la autorización bancaria correspondiente.

Intervino en la causa la Unidad Fiscal Federal de Rosario del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo del fiscal federal Ignacio Falconi.

Allanamientos

Las tareas de campo y el análisis de información permitieron reunir pruebas a partir de las cuales el Juzgado Federal de Garantías N.º 3 de Rosario, a cargo del juez federal Rodríguez Da Cruz, ordenó allanar domicilios particulares, oficinas, un estudio jurídico y una financiera.

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Custodios y testigos

Durante uno de los procedimientos, los pesquisas de la Policía Federal trasladaron a la sede de la Fiscalía a los custodios que se encontraban en el acceso del edificio, quienes declararon como testigos.

El análisis del material obtenido permitió individualizar otro inmueble vinculado con el principal sospechoso, en el que también estaba estacionado un vehículo de su propiedad.

Se entregó

Con esa información, la Justicia Federal de Rosario amplió las medidas y ordenó allanar ese inmueble y otros dos domicilios donde funcionaban empresas de seguridad vinculadas con los sistemas de videovigilancia de algunos de los lugares investigados.

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Mientras se desarrollaban los allanamientos, el principal sospechoso tomó contacto con la Fiscalía por medio de su abogado defensor y acordó presentarse en forma voluntaria. Luego se entregó en la sede de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina (PFA) en Rosario.

Oficina del delito

Otro de los procedimientos se realizó en la Unidad Penitenciaria N.º 12, ubicada en la esquina que forman la avenida de Las Palmeras y calle Favario, donde fue requisada la celda de un familiar del investigado, que está detenido por el mismo delito.

Elementos probatorios incriminantes

Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario de la PFA, los pesquisas secuestraron siete equipos de minería de criptomonedas, un disco rígido interno, un disco de estado sólido interno, diez máquinas para contar billetes, teléfonos celulares, siete tarjetas bancarias, dos automóviles, tres memorias USB, 12.000 pesos y documentación de interés para la causa.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre el resultado de los allanamientos a la Jefatura de la Policía Federal Argentina (PFA) y estos hicieron lo propio con la Unidad Fiscal Federal de Rosario del MPF.

El hombre de 32 años, de nacionalidad argentina, quedó aprehendido a disposición de la Justicia Federal junto con todos los elementos secuestrados, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de infracción al Régimen Penal Cambiario.