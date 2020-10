Sergio Rondina: "Se lo que significa Unión en Santa Fe"

Ahora el fixture determinó que los mismos equipos que jugaron el 15 de marzo el último partido oficial antes del paréntesis, serán los que estarán cara a cara este domingo en la Avenida López y Planes.

Rondina charló con radio Gol 96.7 Santa Fe en la previa del estreno y en el inicio obviamente hizo referencia al cotejo del Tate contra Emelec. En este sentido expresó: "Vi el partido, más allá de que Unión es el próximo rival, Emelec tiene a Leguizamón que fue parte del ascenso con nosotros, había jugadores que había dirigido y cuando pasa eso tratas de ver los partidos".

Sergio Rondina 1.jpg El Huevo Rondina ratificó que estuvo en negociaciones firmes con Unión.

Más adelante acotó que "creo que se vio que estaba más rápido por la competencia como es Emelec y Unión en formación como estamos nosotros. Creo que le a encontrar la vuelta con el correr de los partidos".

En otro tramo de la charla no evitó hablar de lo que fueron las negociaciones con Unión para hacerse cargo del plantel superior. Al respecto disparó: "No se si estuve cerca o lejos de ser el técnico de Unión, porque nunca se habló del tema económica, sí tuve una charla con los dirigentes. Pero uno no quería especular con la oferta económica y uno priorizó lo de la pandemia y lo familiar".

Para luego agregar: "Siempre uno está abierto a nuevas experiencias. Y se lo que significa Unión en Santa Fe y en el fútbol argentino. De mí parte no tuve ningún inconveniente y tal vez en algún momento se puede dar".

En la parte final, deslizó la posibilidad de poder contar con el ex-Colón, Alan Ruiz, para que a lo largo del certamen le de buenos dividendos. Al respecto dijo: "Tenemos confianza de ponerlo bien a Alan. Es joven, tiene 27 años, sabemos el recorrido que tiene. Yo creo que Arsenal es un club donde se va a sentir cómodo y podrá desplegar el fútbol que le conocemos".