Las ventajas de cruzar a Uruguay por el Río de la Plata evitando las rutas

Colonia Express conecta Buenos Aires con Colonia del Sacramento y proyecta rutas directas a Carmelo y Montevideo, abriendo una alternativa ágil para viajeros del litoral argentino

Para los viajeros que parten desde Rosario y el litoral argentino, Uruguay puede quedar más cerca combinando la autopista Rosario–Buenos Aires con el cruce del Río de la Plata desde Puerto Madero Sur. Colonia Express mantiene su conexión con Colonia del Sacramento y proyecta sumar servicios directos hacia Carmelo y Montevideo , ampliando las posibilidades para viajar con automóvil, sin vehículo e incluso con mascotas.

La alternativa cambia la lógica del viaje desde el litoral argentino. En lugar de completar todo el recorrido por tierra, permite llegar por autopista hasta Buenos Aires, embarcar y desembarcar directamente en Uruguay. Desde Colonia, el viajero puede quedarse algunos días en el departamento o continuar hacia Montevideo, Piriápolis, Punta del Este, el litoral, las termas y otros destinos del país.

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La propuesta fue uno de los ejes que Uruguay y sus operadores turísticos presentaron durante la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en Buenos Aires.

Colonia, la puerta de entrada

La conexión actualmente operativa desde Buenos Aires es con Colonia del Sacramento. Para quienes parten desde Rosario, el esquema es sencillo: autopista hasta Buenos Aires, llegada a la terminal de Puerto Madero Sur, cruce del Río de la Plata y desembarco en territorio uruguayo.

Una de las posibilidades es realizar todo el recorrido con el automóvil propio. El vehículo puede embarcarse, sujeto a disponibilidad y condiciones de reserva, y permite continuar luego por las rutas uruguayas con autonomía.

Quienes viajan sin auto cuentan desde Colonia con conexiones terrestres hacia Montevideo, Piriápolis, Punta del Este y otros destinos.

Pero Andrés Castellano, referente del turismo coloniense, propone cambiar una costumbre bastante extendida entre los argentinos: utilizar Colonia solamente como lugar de paso.

"Primero te diría: quedate en Colonia esos dos o tres días, porque hay mucho para hacer", sostuvo.

El Barrio Histórico, reconocido por la Unesco, y la rambla sobre el Río de la Plata constituyen dos de los principales atractivos, pero la propuesta se extiende hacia todo el departamento.

Castellano mencionó especialmente la Ruta del Vino en Carmelo, la Ruta del Queso en la zona de Nueva Helvecia, el turismo rural y Conchillas, una localidad que conserva una particular impronta británica.

La Ruta del Vino reúne, según explicó, unas 14 bodegas y combina producción, degustaciones, catas, gastronomía, maridajes y recorridos por los establecimientos.

"Tenemos un producto mucho más cercano a Buenos Aires", destacó Castellano al referirse al crecimiento que experimentó el enoturismo en la región.

Barcos ágiles y nuevas rutas proyectadas

Sebastián Planas, representante de Colonia Express, destacó durante la FIT algunas de las características con las que la compañía busca diferenciar su propuesta de viaje.

"Tenemos barcos más ágiles para embarcar y desembarcar, más pequeños y confortables", señaló.

La empresa incorporó además un nuevo sector de preembarque y servicios VIP en Puerto Madero Sur. A bordo ofrece cafetería y, dependiendo de la embarcación, espacios exteriores que permiten salir a cubierta durante la navegación y observar tanto Buenos Aires como la llegada a la costa uruguaya.

Otro punto especialmente relevante para quienes organizan sus vacaciones desde Rosario y la región es la posibilidad de viajar con el automóvil.

A eso se suma la modalidad pet friendly, una característica cada vez más buscada por familias y viajeros que deciden trasladarse con sus mascotas. Tanto para animales como para vehículos es necesario consultar previamente documentación, disponibilidad, cupos y condiciones de embarque.

Uno de los anuncios más importantes realizados durante la FIT fue el proyecto de establecer una conexión directa entre Buenos Aires y Montevideo.

Planas anticipó que el servicio podría comenzar a funcionar a principios de diciembre, aunque su puesta en marcha depende de la autorización definitiva de las autoridades uruguayas.

La navegación tendría una duración estimada de entre dos horas cincuenta minutos y tres horas.

Si finalmente queda habilitada, la nueva ruta ofrecerá otra alternativa especialmente interesante para los viajeros de Rosario y la región cuyo destino final sea Montevideo, Punta del Este o la costa este uruguaya.

En lugar de desembarcar en Colonia y continuar por carretera, podrían completar el tramo Rosario–Buenos Aires por autopista y luego cruzar directamente hacia la capital uruguaya.

Los horarios, frecuencias y fecha de comienzo deberán confirmarse una vez que el servicio quede oficialmente autorizado y disponible para la venta.

Colonia Express también trabaja sobre una futura conexión directa entre Buenos Aires y Carmelo.

En este caso, el comienzo del servicio está relacionado con la finalización de las obras de remodelación del puerto y las correspondientes habilitaciones.

Carmelo se consolidó durante los últimos años como uno de los destinos de mayor desarrollo dentro del departamento de Colonia, especialmente alrededor de las bodegas, la gastronomía, la hotelería y las experiencias vinculadas al vino.

Mientras se aguarda una eventual conexión fluvial directa, la ciudad puede incorporarse al recorrido desde Colonia por vía terrestre.

La posibilidad de llegar directamente en barco permitiría potenciar todavía más un corredor turístico que apunta a estadías de varios días y a un público interesado en experiencias gastronómicas y enológicas.

Uruguay más allá de sus destinos tradicionales, la viceministra de Turismo de Uruguay, Ana Caram, planteó durante la FIT una mirada todavía más amplia.

"Uruguay viene trabajando en productos internos", afirmó.

La estrategia apunta a que los visitantes argentinos descubran lugares que históricamente quedaron por fuera del circuito integrado principalmente por Colonia, Montevideo y Punta del Este.

La funcionaria mencionó desde Rocha y la costa oceánica hasta las termas del litoral, el turismo minero relacionado con ágatas y amatistas en el norte del país, Bella Unión, Treinta y Tres y la Quebrada de los Cuervos.

En ese mapa, Colonia puede funcionar no solamente como destino sino también como puerta de entrada para comenzar un recorrido.

"Colonia, más allá de ese centro histórico fantástico, permite seguir bordeando el litoral, recorrer Soriano, ir a Fray Bentos, Paysandú, Salto y Artigas, muy fácilmente y con lindísimas rutas", señaló Caram.

La cercanía entre los diferentes puntos es precisamente uno de los atributos con los que Uruguay busca posicionarse.

Caram lo definió como "un país a escala humana", donde en una misma estadía pueden combinarse costa, campo, patrimonio, termas, gastronomía y naturaleza.

Para quien sale desde Rosario, la ecuación permite pensar el viaje de una manera diferente: recorrer por autopista los aproximadamente 300 kilómetros que separan a la ciudad de Buenos Aires y reemplazar buena parte del trayecto terrestre posterior por la navegación a través del Río de la Plata.

Actualmente, Colonia es la puerta de entrada confirmada. Desde allí se puede seguir viaje con automóvil propio o mediante conexiones terrestres hacia diferentes puntos del país.

La futura incorporación de Carmelo y, especialmente, de Montevideo ampliaría considerablemente ese abanico, aunque ambas rutas deberán considerarse operativas únicamente cuando estén oficialmente habilitadas.

Antes de salir conviene revisar horarios de los barcos, tiempo requerido para presentarse en la terminal, documentación migratoria, requisitos para vehículos y mascotas y las conexiones posteriores dentro de Uruguay.

Para una escapada corta, Colonia y sus alrededores permiten organizar un viaje de pocos días. Para una estadía más extensa, el automóvil abre la posibilidad de sumar Carmelo, el litoral, las termas, Montevideo o la costa oceánica.

Y detrás de las rutas, los barcos y las nuevas conexiones aparece otro argumento que Ana Caram eligió sintetizar de una manera mucho más sencilla. "Somos tres millones y medio de habitantes; siempre vas a encontrar un amigo".

Para los rosarinos, la puerta de entrada ya está abierta: autopista hasta Buenos Aires, barco hasta Colonia y, desde la otra orilla, todo Uruguay por delante.