Uno Santa Fe | Unión

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

La derrota ante Defensa profundizó la crisis de Unión, que acumula cuatro caídas consecutivas y quedó con 13 puntos, a cuatro de la zona de clasificación.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 13:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión atraviesa un momento crítico en el Torneo Clausura. La caída ante Defensa y Justicia, la cuarta consecutiva, lo dejó en el puesto 11 de la Zona A, con 13 puntos y cada vez menos margen de error en la lucha por ingresar a los playoffs. Con cuatro fechas por delante, el equipo de Leonardo Madelón necesita reaccionar para no quedar afuera de la definición.

LEER MÁS: Unión busca respuestas para salir de la crisis: los cambios que analiza Madelón

El panorama marca que el Tatengue está a cuatro puntos del octavo puesto, el último que otorga la clasificación a los octavos de final. Newell's ocupa ese lugar con 17 unidades, mientras que Estudiantes aparece inmediatamente por encima de Unión en la tabla, con 14. La distancia todavía es remontable, pero el mal presente futbolístico obliga al equipo rojiblanco a empezar a sumar con urgencia.

Cuatro partidos para cambiar la historia en Unión

El calendario le ofrece a Unión una oportunidad para recuperar terreno, ya que tendrá enfrentamientos directos ante Estudiantes y Newell's, dos equipos que hoy están por encima en la tabla. Sin embargo, antes deberá visitar a Deportivo Riestra, en un encuentro que puede resultar determinante para cortar la mala racha y recuperar confianza.

El próximo compromiso será el lunes 19 de octubre, a las 21.15, frente al Malevo en el estadio Guillermo Laza. Luego, el Tatengue recibirá a Estudiantes el lunes 26, a las 19, en el 15 de Abril. Más adelante viajará a Rosario para enfrentar a Newell's el domingo 1 de noviembre, a las 18.30. La última fecha será en Santa Fe ante Vélez, aunque todavía no tiene día ni horario confirmado.

Ganar los partidos ante Estudiantes y Newell's puede ser decisivo, porque además de sumar puntos permitiría descontarle directamente a dos competidores. Pero para llegar con chances concretas a esos encuentros, Unión necesita primero volver a hacerse fuerte y dejar atrás una seguidilla que golpeó tanto sus números como su confianza.

La tabla aprieta y Unión ya no tiene margen

Instituto lidera la Zona A con 26 puntos, seguido por Defensa y Justicia con 24. Boca y Vélez comparten el tercer puesto con 21, mientras que Lanús y Gimnasia de Mendoza tienen 20. Independiente suma 18 y Newell's cierra actualmente el grupo de los ocho clasificados con 17.

LEER MÁS: Unión: La peor campaña en el 15 de Abril desde la vuelta de Madelón

Detrás aparece Estudiantes, con 14, y luego Unión, con 13. El equipo rojiblanco tiene cuatro victorias, un empate y siete derrotas, con 17 goles a favor y 21 en contra. Esos números reflejan una campaña irregular que se agravó con las últimas cuatro caídas consecutivas.

El desafío para Madelón será encontrar respuestas futbolísticas y recuperar la solidez que el equipo perdió en las últimas presentaciones. Unión todavía depende de sus resultados para pelear por la clasificación, pero necesita una reacción inmediata: con cuatro partidos por jugar, cada punto puede marcar la diferencia entre meterse en los playoffs o cerrar el Clausura antes de tiempo.

Así está la Zona A del Clausura

  • Instituto: 26 pts

  • Defensa y Justicia: 24 pts

  • Boca Juniors: 21 pts

  • Vélez: 21 pts

  • Lanús: 20 pts

  • Gimnasia (M): 20 pts

  • Independiente: 18 pts

  • Newell's: 17 pts

  • Estudiantes: 14 pts

  • San Lorenzo: 14 pts

  • Unión: 13 pts

  • Deportivo Riestra: 11 pts

  • Platense: 11 pts

  • Central Córdoba: 10 pts

  • Talleres: 9 pts

Unión playoffs Defensa
Noticias relacionadas
union sigue perdiendo terreno y sus objetivos para el cierre del clausura se complican

Unión sigue perdiendo terreno y sus objetivos para el cierre del Clausura se complican

union cambia el foco y empieza a preparar una visita clave ante deportivo riestra

Unión cambia el foco y empieza a preparar una visita clave ante Deportivo Riestra

los numeros que exponen el principal problema de union en el clausura

Los números que exponen el principal problema de Unión en el Clausura

union: las apuestas de madelon no funcionaron y la crisis se profundiza

Unión: las apuestas de Madelón no funcionaron y la crisis se profundiza

Lo último

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Último Momento
Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Ovación
Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Nicolás Lamolina: Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular

Nicolás Lamolina: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular"

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"