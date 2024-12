Adrián Balboa, otro que encendió las alarmas en Unión

La derrota ante Platense caló hondo en el ánimo del plantel y de Cristian González. De hecho, al DT se lo notó en un tono muy diferente al combativo que se lo advirtió tras la caída ante Talleres en el 15 de Abril. Incluso, cuando se le preguntó por su continuidad, manifestó que de ese tema no iba a hablar.

El partido ante Platense dejó como saldo negativo, además, el esguince severo de tobillo izquierdo de Simón Rivero, en tanto que Jerónimo Dómina llegó a la cuarta amarilla, con lo cual arribará al partido ante Vélez al límite de tarjetas amarillas, al borde de una suspensión de cara a la última jornada ante Defensa y Justicia.

Simón Rivero.jpg Prensa Unión

Pero también se conoció que Adrián Balboa culminó el partido con un importante golpe. De hecho, ese fue el motivo por el cual Kily González decidió reemplazarlo en el transcurso del segundo tiempo.

¿Llegan al duelo ante Vélez?

La práctica del viernes será clave para saber si Simón Rivero y Adrián Balboa están en condiciones de jugar el partido ante Vélez, que podría irse de Santa Fe con el título virtualmente abrochado. En tanto que Unión intentará quedarse con la victoria para quedar al borde de la clasificación a la Sudamericana.

No hay tanto optimismo en Rivero, ya que el esguince derivó en su salida en el partido ante Platense y la cercanía con el partido ante Vélez hace que los tiempos de recuperación no sean los ideales. De esta manera, Lionel Verde pica en punta para reemplazarlo, más allá que no habría que descartar a Enzo Roldán.

En tanto que si Adrián Balboa no llega en condiciones, su reemplazante podría ser Nicolás Orsini, quien de todas maneras se metería entre los 11 por Rocky o por Dómina, ya que más allá que no se lo vio de buena forma desde lo futbolístico, desde lo físico no dejó dudas ante Platense.

No habría que descartar que en función de lo desgastado que se lo nota a Unión, anímica y futbolísticamente, el DT se incline por más modificaciones, incluso de sistema, para un momento clave del campeonato, donde ya no hay el más mínimo margen para el error.