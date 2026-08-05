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Madelón mantiene un interrogante y Unión tendría uno o dos cambios para recibir a Lanús

Luego de la derrota ante Gimnasia de Mendoza, el entrenador de Unión Leonardo Madelón meterá mano en la formación

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Por Ovación

5 de agosto 2026 · 08:50hs
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Madelón dispondrá dos cambios para recibir a Lanús.

Prensa Unión

Madelón dispondrá dos cambios para recibir a Lanús.

Por estas horas, el principal interrogante en Unión pasaba por la habilitación de Mauro Luna Diale. Y finalmente, el delantero fue habilitado y estará a disposición del entrenador rojiblanco Leonardo Madelón.

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No obstante, la incógnita pasa por saber si el entrenador realizará una o dos variantes. Y es que si bien Mauro Luna estará a disposición, en la práctica de este miércoles Misael Aguirre formó parte del equipo titular.

La principal novedad tiene que ver con la recuperación de Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo se perdió los primeros dos partidos por una molestia muscular y por ese motivo le realizaron estudios, que no arrojaron ninguna lesión.

LEER MÁS: En Unión reina el optimismo para que Luna Diale sea habilitado

En consecuencia, esta semana comenzó a entrenar a la par de sus compañeros y respondió de buena manera. Por ello, el zaguerro charrúa será titular ingresando en lugar de Tomás Fagioli.

De esta manera la probable formación sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre o Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.

Unión Madelón Lanús
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