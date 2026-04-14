Amarillas que preocupan: así llega Unión al cierre del torneo

Leonardo Madelón recuperará a Lautaro Vargas, quien cumplió con la fecha de suspensión. Hay otros jugadores de Unión que están en capilla.

Luego de la derrota por 2-1 en La Plata ante Estudiantes de La Plata, Unión empieza a rearmarse de cara a un compromiso clave en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura.

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La principal novedad pasa por el regreso de Lautaro Vargas, quien ya cumplió con la fecha de suspensión tras haber alcanzado el límite de cinco amonestaciones. El defensor se perfila para volver directamente al equipo titular este viernes desde las 20.30, cuando el Tatengue reciba a Newell's Old Boys por la fecha 15 de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol.

Un cambio cantado en el equipo titular de Unión

El ingreso de Vargas se daría en lugar de Nicolás Paz y sería, en principio, la única variante que analiza el entrenador Leonardo Madelón respecto del equipo que cayó ante el Pincha.

La vuelta del defensor representa una opción importante para reforzar la última línea en un tramo decisivo del campeonato, donde Unión se juega su clasificación a los playoffs.

Atención a las amarillas en el tramo final del Apertura para Unión

En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la situación disciplinaria del plantel. En las últimas horas se había instalado que Marcelo Estigarribia había llegado a la quinta amarilla ante Estudiantes, lo que lo dejaba fuera del próximo partido.

Estudiantes Unión festejo Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia tiene cuatro amarillas y está a una tarjeta de ser baja en Unión. Fotobaires

Sin embargo, según el sistema Comet, el delantero acumula cuatro tarjetas, por lo que estará disponible para enfrentar a Newell’s. Una noticia más que positiva para Madelón, aunque el jugador queda al límite y condicionado para los encuentros restantes.

Por su parte, otros futbolistas que suman tres amonestaciones son Cristian Tarragona, Brahian Cuello y Julián Palacios, en un contexto donde restan tres partidos para el final de la fase regular.

Un detalle reglamentario clave

Pensando en lo que viene, hay un dato que juega a favor: las tarjetas amarillas se limpian de cara a los playoffs. No obstante, existe una salvedad importante: si un jugador es expulsado en la última fecha o alcanza la quinta amarilla en ese partido, deberá cumplir la sanción en la instancia eliminatoria.

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Con este panorama, Unión no solo se enfoca en sumar puntos para meterse en la siguiente fase, sino también en administrar las cargas disciplinarias para llegar con el plantel completo al momento decisivo del torneo.