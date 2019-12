Después del empate ante Talleres en Córdoba, el plantel de Unión ya está licenciado hasta el próximo 3 de enero en el predio Casasol para el comienzo de la pretemporada. Después se viajará a Mar del Plata para hacer la parte más importante del trabajo y jugar por lo menos tres amistosos.

Esto también da lugar a la apertura del mercado de pases, donde el entrenador Leonardo Madelón mencionó en su momento que pretendía por lo menos cinco refuerzos, pero después bajó un poco la marcha y dijo que quizás con cuatro está bien. De igual modo, estará supeditado también a las posibles salidas.

El DT deslizó con en defensa se puede arreglar con lo que hay, ya que Brian Blasi puede cumplir la función de lateral y central, al igual que Claudio Corvalán. Después por las dudas están Franco Godoy y Franco Calderón asomando. Entonces la cuestión estará del medio hacia arriba.

Se viene una nueva participación en la Copa Sudamericana y la meta es estar a la altura e intentar ser protagonista, por lo que se necesitan algunas piezas más para dar el salto de calidad. Será cuestión de ver finalmente quiénes pueden llegar en base al presupuesto.

Pero paralelamente hay un jugador que debe volver: el delantero Nicolás Andereggen, que finaliza su préstamo en Zurich de Suiza. Se fue a comienzos de este 2019 tras tener una charla con el DT, con el que coincidieron que la tenía que remar de atrás y que sería una buena oportunidad para tener más rodaje en Europa.

De todas maneras, no tuvo toda la continuidad que esperaba: apenas 11' ingresando como suplente en un segundo tiempo. A sus 20 años prácticamente no fue tenido en cuenta y por eso no se hizo uso de la opción de compra. Ante esto, debe regresar al Tate, quien es dueño del pase.

Un jugador que pinta para ser una buena apuesta, pero siempre estuvo tapado. Habrá que ver en qué condiciones está ahora después de codearse en un fútbol diferente y de mayor rigor físico. Sin embargo, su continuidad en Santa Fe dependerá de Madelón. Unión necesita gente en ataque en algo que le jugaría a favor, pero a su vez, el técnico mencionó que precisa de valores con rodaje.

En consecuencia, cuando se retomen los trabajos se sabrá cuál será su futuro. Por las dudas, por lo que se pudo saber habría un club de la Primera Nacional que lo tendría en sus planes, pero no trascendió cuál. A esperar...