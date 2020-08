"Ahora hay que esperar a ver cómo se resuelve el torneo y cómo se va a jugar. Recién ahí los clubes van a empezar a mover el mercado y ahí decidiré si sigo en Atlético o llega otro club ", confió este miércoles el volante santafesino de Atlético de Rafaela Reinaldo Andrés Alderete, respecto a la incertidumbre que hay entorno a la definición de la Primera Nacional. Hincha de Unión, el jugador quiere seguir en actividad y a los 37 años se siente impecable.

En diálogo con el canal Sin Var, reconoció: "Tengo ganas de seguir jugando y al lugar que vaya será un lindo desafió. Me siento bien, me gusta seguir aprendiendo y ojalá me toque seguir jugando al fútbol".

Andrés Alderete nació en Santa Fe el 17 de enero de 1983 y se formó en las divisiones inferiores de Pucará. Después se fue a Quilmes y luego a Gimnasia (LP), donde debutó en Primera en 2015. A partir de allí comenzó una trayectoria por diferentes lugares del país y el exterior, con cerca de 300 partidos.

image.png Reinaldo Andrés Alderete sueña con jugar en Unión, del que es hincha por ser de Santa Fe.

Quizás lo único que no pudo cumplir fue ponerse la camiseta de Unión: "Me hubiese gustado ser compañero de (Juan Román) Riquelme y jugar con él. Y un club en el que me gustaría jugar es Unión, del que soy hincha. Nací en Santa Fe y toda mi familia es hincha".

"Por mis hermanos y por toda mi familia, hubiese sido increíble jugar en Unión. Hay muchos jugadores en el fútbol profesional que les encantaría jugar en Unión", apuntó el volante central de la Crema. ¿Tendrá posibilidades de cumplir su anhelo?