Fernando Márquez: "Sabía que se iba a dar lo de Unión"

Fernando Márquez selló su regreso a Unión, luego de un gran paso por Defensa y Justicia. Las declaraciones que en los últimos días brindó fueron vitales para despertar el interés de los dirigentes y de Juan Manuel Azconzábal, quien cumplió un papel fundamental para su regreso.

En charla con ADN Gol por Radio Gol (FM 96.7), Fernando Márquez comenzó diciendo: "Se terminó haciendo rápido. Me había llegado una oferta de otro club, pero apareció Unión y jugó el hecho de estar en Santa Fe, de conocer el club. Todos saben que con toda mi familia somos hinchas de Unión, eso terminó pesando. Tengo hijas y quiero que hagan su vida en la ciudad, esperemos que todo marche bien".

En cuanto a cómo se terminó de cerrar su regreso a Unión, Fernando Márquez afirmó: "Me acerqué a charlar con el técnico antes de arreglar, tuvimos una charla con la distancia necesaria ya que estaba cumpliendo con su cuarentena. Lo veíamos oportuno porque estábamos cerca, no fue una charla telefónica sino personal. Me contó un poco sus ganas de tenerme en el plantel y le transmití mis ganas de ser parte y después fue cuestión que mi representante hable con el club. Yo iba a ceder en cosas y el club también hizo un esfuerzo, estoy agradecido pero lo que quiero es que salga bien y el equipo siga en la senda de pelear por lo menos para llegar a la Sudamericana".

LEER MÁS: ¿Qué pasa con la renovación de Jonathan Bottinelli en Unión?

En cuanto a sus condiciones como delantero, Fernando Márquez indicó: "Hablé con el Vasco, ya veremos cómo se dan los partidos y los resultados y en base a eso determinar una posición, pero estamos de pretemporada y quizás alguno de los chicos se revela y termina jugando. Asumo la responsabilidad de ser un refuerzo e intentar jugar siempre, pero el técnico de Unión busca a un delantero que esté en el área pero que también pueda bajar para asistir a otro delantero que puede jugar como nueve de área. No es que me dieron la titularidad, no firmé que voy a jugar todos los partidos, pero el técnico busca eso de sus delanteros, que siempre haya uno en el área, es decir lo que quieren la mayoría".

A Fernando Márquez se le preguntó por la charla que tuvo con el técnico de Unión y manifestó: "Caminamos, Casasol tiene espacios muy grandes, no hubo contacto, no hay ruidos, solo los autos que pasan por la autovía. Me gustó, hacía mucho que no caminaba por Casasol, que me agradó mucho, sobre todo la parte de las canchas. Cuando me llamó ya tenía decidido que quería jugar en Unión, me apoyo mucho en mi esposa, ya que somos padres de nuestras hijas, optamos porque era lo mejor. Fui a Casasol, hablé con el Vasco. Uno tiene muchas ilusiones, sueña con cosas. Esperemos que sea una buena temporada".

Fernando Márquez y Nicolás Fernández.jpg Fernando Márquez contó cómo se dio su llegada a Unión y las ganas que tenía de calzarse nuevamente la rojiblanca. Prensa Unión

También a Márquez se refirió a su representante Christian Bragarnik y afirmó: "Martín Zuccarelli habló con él, pero no hubo mucho que charlar, hablaron un día y al otro ya me llamó el manager. No firmé contrato pero veía necesario la chance de arrancar, en estos días se firmará y seré oficialmente jugador de Unión".

"Mis hijas son hinchas de Unión, todavía no fueron a la cancha, pero cada vez que dicen algo es Unión. Mi hermano mayor solamente es de Colón y mi suegra, el resto todos de Unión. Me gustaría que me vaya bien, que le vaya bien al equipo fundamentalmente, que mi familia viva esa experiencia. Ojalá que dure varios años y siempre de buena manera", agregó Cuqui Márquez.

LEER MÁS: Unión analiza una oferta formal de Talleres por Troyansky

Sobre si va a usar la número nueve en Unión, que quedó libre, Márquez dijo: "Me tocó ese número para entrenar, veremos en el transcurso de los días, con el hecho de tener la camiseta que me gusta un montón me alcanza. No soy el chico de cuando me fui, creo que hay muchas probabilidades que sigamos por esta senda por la que viene el club".

"Sabía que iba a suceder lo de Unión, hay exigencias cuando llega un refuerzo. Algunos chicos consiguieron cosas con el club y la gente los tiene bien vistos, quería y deseaba volver a Unión para seguir jugando la Sudamericana. Es una presión linda, quiero ganarme el reconocimiento de la gente y tener la suerte de conseguir algo con el club que soy hincha", destacó Márquez en otra parte de la charla.