Andrés Gariano, el árbitro para la final de Unión ante Vélez en el 15 de Abril

La Liga Profesional confirmó las autoridades para la última fecha del Clausura. Andrés Gariano dirigirá a Unión, que buscará la clasificación a los playoffs ante Vélez.

Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en el partido decisivo ante Vélez. Andrés Gariano fue designado como árbitro principal para el encuentro del viernes 6 de noviembre, a las 19.15, en el estadio 15 de Abril, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

LEER MÁS: Qué resultados necesita Unión para avanzar a los playoffs del Clausura

El juez estará acompañado por José Castelli y Matías Balmaceda como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela y Juan Del Fueyo cumplirá la función de AVAR.

La designación adquiere relevancia por el contexto deportivo que rodea al encuentro: el equipo de Leonardo Madelón necesita ganar para sostener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A y, además, dependerá de otros resultados para concretar la clasificación.

Los antecedentes de Gariano con Unión

Los números del árbitro con el conjunto rojiblanco muestran un registro desfavorable. Gariano dirigió a Unión en nueve oportunidades, con apenas dos victorias y siete derrotas.

Su primera experiencia con el Tate fue el 9 de septiembre de 2022, cuando el equipo santafesino derrotó 1-0 a Sarmiento en el 15 de Abril, con un gol de Juan Nardoni.

En el historial también aparecen dos eliminaciones por penales en la Copa Argentina. La primera fue ante Almagro, en 2023, cuando Unión cayó 5-4 en la definición desde los doce pasos. La segunda se produjo frente a River, en 2025, con una derrota 4-3 por la misma vía.

El antecedente más reciente corresponde al 10 de octubre de 2025, cuando el equipo santafesino perdió 3-1 ante Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Jonatan Galván, Lucas Besozzi y Matías Perelló marcaron para el Ferroviario, mientras que Agustín Colazo convirtió el descuento rojiblanco.

Cómo le fue a Vélez con el árbitro

El historial del Fortín con Gariano presenta números diferentes. Vélez fue dirigido por el juez en ocho ocasiones, con cinco triunfos y tres derrotas.

La primera vez fue el 9 de junio de 2022, en una victoria ante Independiente Rivadavia. El último antecedente se registró en los octavos de final del Torneo Apertura, cuando el equipo de Liniers perdió 1-0 frente a Gimnasia.

LEER MÁS: Unión podría repetir el equipo y Madelón recupera a Malcorra

De esta manera, el árbitro llegará al compromiso del viernes con antecedentes estadísticos distintos para cada equipo: Unión intentará cortar una racha adversa en sus números con Gariano, mientras que Vélez buscará sostener el registro positivo que acumula bajo su conducción.

Toda la programación de la última fecha

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la jornada 16, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La organización debió contemplar dos circunstancias excepcionales: la visita del papa León XIV a la Argentina y la definición de los puestos de clasificación a los playoffs y del campeón de la tabla anual.

Fotobaires

Los organismos de seguridad establecieron condiciones particulares para los encuentros que se disputarán en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. A partir de esos condicionamientos, la Liga determinó tres criterios para ordenar la fecha: priorizar los partidos que involucran a los aspirantes a ganar la tabla anual, hacer coincidir los encuentros de los equipos que pelean por entrar a los playoffs y, finalmente, programar el resto de los compromisos.

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi-River (Zona B). Árbitro: Bryan Ferreyra. TV: ESPN Premium / TNT Sports.

19.15: Gimnasia-Belgrano (Zona B). Árbitro: Luis Lobo Medina. TV: TNT Sports.

Ambos partidos fueron programados en esos horarios por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central-Racing (Zona B). Árbitro: Darío Herrera. TV: ESPN Premium.

19.15: San Lorenzo-Platense (Zona A). Árbitro: Felipe Viola. TV: ESPN Premium.

19.15: Independiente-Deportivo Riestra (Zona A). Árbitro: Juan Pafundi. TV: TNT Sports.

19.15: Unión-Vélez (Zona A). Árbitro: Andrés Gariano. TV: ESPN Premium.

22.00: Tigre-Sarmiento (Zona B). Árbitro: Gonzalo Pereira. TV: ESPN Premium.

22.00: Banfield-Atlético Tucumán (Zona B). Árbitro: Maximiliano Manduca. TV: TNT Sports.

Los tres partidos de la Zona A que se disputarán a las 19.15 fueron solapados para que los equipos involucrados en la pelea por los playoffs jueguen en simultáneo. Los encuentros de las 22 también responden a pedidos de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia (Interzonal). Árbitro: Facundo Tello. TV: TNT Sports.

15.00: Talleres-Estudiantes (Zona A). Árbitro: Maximiliano Macheroni. TV: ESPN Premium.

17.30: Argentinos Juniors-Huracán (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo. TV: TNT Sports.

17.30: Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto (Zona B). Árbitro: Hernán Mastrángelo. TV: ESPN Premium.

17.30: Boca-Defensa y Justicia (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino. TV: ESPN Premium / TNT Sports.

22.00: Instituto-Newell's (Zona A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. TV: ESPN Premium.

Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia y Talleres-Estudiantes se jugarán simultáneamente para evitar ventajas deportivas, teniendo en cuenta que Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán el 12 de noviembre la final de la Supercopa Argentina.

Los tres encuentros de las 17.30, en tanto, coincidirán porque estarán involucrados los equipos que pugnan por quedarse con el primer puesto de la tabla anual.

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba-Lanús (Zona A). Árbitro: Álvaro Carranza. TV: TNT Sports.

Este último encuentro quedó programado para el domingo porque no involucra a equipos que deban definir su clasificación a los playoffs.

LEER MÁS: Todo confirmado: Unión recibirá a Vélez el viernes a partir de las 19

Para Unión, toda esa programación tendrá un punto de atención especial el viernes por la noche. Gariano estará en el 15 de Abril para un partido en el que el Tate necesita ganar y esperar resultados ajenos, con la clasificación todavía en disputa.