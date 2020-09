Arce: "En mi cabeza sigo siendo arquero de San Martín"

Ignacio Arce, cuyo contrato finalizó el pasado 30 de junio, reconoció seguir sintiéndose arquero Ciruja. El guardameta brindó declaraciones en las que se autodefinió como futbolista de San Martín de Tucumán y admitió jamás haber vuelto a Unión de Santa Fe.

El freno del fútbol en marzo de este año a causa del coronavirus (covid-19) perjudicó a más de un deportista que venía en plena competencia. Entre los deportes afectados se encuentra el fútbol y dentro de esa disciplina aparece la Primera Nacional del fútbol argentino, que estaba en las puertas de la definición.

Y uno de los equipos que llegaba favorecido en esa instancia era San Martín de Tucumán, que era líder de la Zona B y contaba con chances de lograr la clasificación a la final por el ascenso. Sin embargo, la suspensión y la posterior cancelación del torneo cambiaron el panorama.

En ese equipo se encontraba el paranaense Ignacio Arce, arquero cuyo contrato con el club venció el 30 de junio último, pero que era capitán en el plantel del Ciruja que peleaba por volver a Primera.

En declaraciones al programa radial Ascenso x3, que reproduce el sitio TyC Sports, Arce admitió que sigue molesto por lo ocurrido con las decisiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en cuanto a la cancelación del torneo y a la igualdad de condiciones en la disputa por el ascenso, algo distinto a lo que ocurrió con la Primera División. Además mantiene esperanzas en que Roberto Sagra -presidente del club tucumano- obtenga resultados en su pedido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Ignacio Arce.jpg Ignacio Arce pretende continuar en San Martín de Tucumán para buscar el ascenso a Primera.

“Estamos muy dolidos al no saber qué va a pasar. Nosotros apoyamos y seguimos apoyando a Roberto Sagra. El presidente está confiado que se puede dar un logro con el TAS, y si no hay que estar preparado para lo que se venga” afirmó el guardameta.

“Una vez que se fue el plantel era sabido de que íbamos a tener una desventaja. Hoy no se sabe qué vamos a hacer. ¿De qué sirve todo lo que hicieron San Martín y Atlanta si ahora quieren jugar un torneo nuevo?”, cuestionó el arquero, que a la vez se mostró alerta por la situación del coronavirus en el fútbol nacional: “El ascenso no se maneja de la misma forma que en Primera División. Los equipos de élite fallaron, imaginate en la Primera Nacional que es más precario. Todos queremos volver a jugar, lo necesitamos. Es nuestra vida, se nos cortó lo que más nos gusta hacer, pero no estamos preparados”.

El paranaense, que admitió cierto abandono por Futbolistas Argentinos Agremiados, explicó que sigue sintiéndose futbolista de San Martín: “En mi cabeza sigo siendo arquero de San Martín, estoy entrenando particularmente, esperando. A Unión no volví. Todo el tiempo estoy hablando con el club porque me siento cómodo y bien acá. Tengo a mi mujer embarazada, va a dar a luz en diciembre”.

Fuente: Análisis Digital