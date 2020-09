Uno de los nombres que apareció en el radar de Unión, por pedido de Juan Manuel Azconzábal, en este mercado de pases, fue Guillermo Acosta, volante a quien el Vasco dirigió en Atlético Tucumán. El jugador reconoció el interés del Tate y admitió las ganas de calzarse la rojiblanca, más allá que desde Santa Fe no tuvo novedades en cuanto a una negociación.

Según La Gaceta, en su edición de hoy, "Guillermo Acosta sólo se irá de Atlético venta de por medio. Nada de préstamos. Esa es la postura que impera en el club con respecto al deseo del volante de irse a jugar a Unión de Santa Fe, club que tiene como director técnico a Juan Manuel Azconzábal".

Mientras que luego, agrega: "De todos modos, pese a la idea del jugador, ni los Tatengues hicieron gestiones, ni los Decanos recibieron llamado alguno. Azconzábal lo quiere porque ve que puede aportar al equipo y lo conoce de su paso por Atlético. Pero Ricardo Zielinski pretende mantenerlo en el plantel y los directivos lo saben.

El Bebé Acosta, que en los últimos días no estuvo trabajando con el resto del plantel debido a un problema odontológico, tiene dos años de contrato con Atlético Tucumán. Sin embargo, a esta altura del mercado de pases, parecen que son más fuertes las ambiciones del jugador de llegar a Unión, que las del club por contratarlo.

“Mi representante, Roberto San Juan, sabe de la situación y seguramente en las próximas horas se encargará de acelerar el tema”, dijo el futbolista en el programa Radio Gol, de la FM 96,7 de Santa Fe. Y agregó: “Unión es un lindo club, está jugando copas, sería un lindo desafío. Quiero aprovechar esta oportunidad en uno de los grandes de la ciudad. Quiero crecer como jugador. Cuando volví a Tucumán, luego de jugar en Lanús, me costó adaptarme”.

acosta-y-alustiza_862x485 Bebe Acosta manifestó su deseo de jugar en Unión, aunque Atlético Tucumán lo quiere retener.

Más allá del interés de Unión en su momento, y las palabras de Guillermo Acosta que reveló sus deseos de calzarse la rojiblanca, los dirigentes no realizarán ninguna oferta económica por el jugador, ya que consideran que a pesar de ser importante para Azconzábal, entienden que no amerita una inversión importante un jugador de 32 años que no tiene capacidad de reventa.

Incluso, Miguel Abondándolo, vice de Atlético Tucumán y que maneja todo el fútbol de la institución, le dijo a UNO Santa Fe: "Ni Unión hizo ninguna gestión, ni Atlético recibió ninguna oferta, hablé con la gente de Unión con el tema Leyes y quedó claro que no realizarán ninguna negociación por Acosta, por lo cual son rumores como hace tiempo vienen circulando, pero la situación real es que ninguno de los dos hizo gestiones".

"Quedó claro con Martín Zuccarelli (manager tatengue) que ni Unión va a realizar gestiones, ni Atlético las va a recibir por Acosta, así que con eso está abortada la negociación desde el vamos", agregó Abondándolo.

De esta manera, más allá del deseo del jugador y de la fuerza que hizo su representante Roberto San Juan, queda claro que Unión no realizará ninguna oferta formal por Bebe Acosta, y solo podría reflotarse la negociación si es que el mismo volante consigue salir en libertad de acción, cuestión poco probable a esta altura del mercado de pases.