Días atrás, el presidente de Rosario Central, Rodolfo Di Pollina, reconoció la deuda que se tiene con Unión y mostró optimismo al decir que ya se había pagado el 70%. Estas palabras no cayeron del todo bien en la dirigencia santafesina, que entienden que no es así. Vale recordar que todavía no se cumplió con el abono de los pases de Diego Zabala, Emanuel Britez y Damián Martínez.

El Canalla acercó la semana pasada 5.000.000 de pesos para evitar una inhibición de Unión en caso que se reanude el fútbol. Restarían todavía 800.000 dólares (al cambio oficial) y por eso, estas declaraciones hicieron que el mandamás rojiblanco, Luis Spahn, levante el teléfono y meta presión para cobrar lo que corresponde, ya que se viene dilatando desde comienzo de año. Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus agudizó la crisis, la realidad es que el compromiso ya venía siendo esquivo desde antes.

Spahn.jpg El presidente Luis Spahn solicitó avales para cobrar lo que falta de la deuda, tras las declaraciones del presidente de Rosario Centra, Rodolfo Di Pollina

Esto sin dudas generó un golpe de efecto, ya que el fin de semana los popes de Rosario Central habrían devuelto la comunicación para intentar presentar avales y buscar un plan definitivo de pago. Esto sin contemplar la opción de compra obligatoria por Damián Martínez, que no continuará para evitar contraer una deuda más con Unión.

Está claro que la paciencia del Tate no es la misma, pero trata de mantener la relación y el diálogo fluido. Un gen de la gestión Spahn que, más allá de los incumplimientos, pretende evitar romper relaciones. En este caso, fue necesario ajustar las tuercas ante la falta de respuestas efectivas.

ZabalaBritez.jpg Rosario Nuestro

Por lo que se pudo saber, la operación general rondaba los 3.000.000 de dólares y Rosario Central habrían pagado cerca de 2.200.000, con el último importe acercado. El dinero que restaría ya estaría destinado para algunas obras en Unión. Por eso se espera que esta semana se pueda terminar de darle forma a una historia que viene mostrando nuevos capítulos todo el tiempo.

Mientras se dilata el regreso del fútbol por el brote de coronavirus en el país, Unión busca cobrar sus deudas y así afrontar cuestiones pendiente, sin desequilibrar sus finanzas. Mucho más después de las declaraciones de Rodolfo Di Pollina. ¿A punto de conseguirlo?