La brecha entre un compromiso y otro no es tanta y por eso, atendiendo a que el certamen de la Conmebol es la prioridad, Vasco estaría pensando armar una formación alternativa para jugar en Sarandí. Quizás jueguen algunos de los habituales titulares, como el arquero Sebastián Moyano o el defensor Brian Blasi, pero es muy factible que haya varios cambios.

Sebastián Moyano.jpg Sebastián Moyano podría ser titular ante Arsenal. Foto: prensa Unión.

No se conocieron pistas de lo que dejó la práctica de este martes en el predio Casasol, aunque hay que resaltar que no pueden ser tenidos en cuenta Matías Nani y Marcos Peano, que quedaron aislados tras dar positivo de coronavirus. En este sentido, no sería raro que puedan estar algunos de los zagueros que jugaron poco o todavía no jugaron, como Franco Calderón, el colombiano Jorge Zules Caicedo o Franco Godoy. Pablo Calderón, otro de los refuerzos que no jugó, fue bajado a reserva.

Es prematuro vaticinar quiénes serán los nombres elegidos, ya que quedan dos entrenamientos por delante antes de viajar hacia Buenos Aires y esperar concentrados el cotejo ante Arsenal, que también tiene su connotación, ya que un resultado negativo dejaría muy relegado a Unión en pugna por clasificar a la zona campeonato de la Copa Liga Profesional.

Juan Azconzábal.jpg Juan Azconzábal estaría pensando en un Unión alternativo para visitar a Arsenal. Gentileza Pool ARGRA

Estos factores son contemplados por Juan Azconzábal, que sabe que no cuenta con un plantel largo y que hay muchos jóvenes, a los que quiere ir llevando de a poco. Pero la doble competencia y el escaso descanso hay que deba reflexionar y pensar bien las cosas.

Si bien es cierto que el resultado en Tucumán no lo dejó conforme, sí la vocación ofensiva del equipo, que precisa mejorar ostensiblemente en la definición si quiere cosechar resultados. Todavía se está a tiempo y la línea que pretende bajarle a todo el grupo, que más que nunca tiene que estar a la altura para ser protagonista en todos los frentes. ¿Qué equipo pondrá Juan Azconzábal ante Arsenal?