Balboa confesó qué le dijo el DT de Unión antes de llegar a Racing

Con el correr de las fechas, Rocky empezó a tomar protagonismo y en definitiva, sus actuaciones importantes le reportaron dividendos a un elenco que se clasificó a la Copa Sudamericana 2025.

En el mercado invernal del año anterior, cuando Unión no incorporó ningún futbolista, se compró parte de su ficha, y ahora se ejecutó esa cláusula para que pueda sumarse al monarca de la Copa Sudamericana 2024.

Hace pocas horas, después de tener un interesante estreno con dos asistencias en el amistoso frente a Colo Colo, Balboa se refirió a uno de los últimos diálogos que tuvo con el orientador rojiblanco.

"Kily se portó conmigo de diez y entendió lo que yo pedía, él no me iba a atar a Unión, me dijo que si yo me quería ir y el club aceptaba la oferta de Racing, me deseaba lo mejor", afirmó.

Para después soslayar que "estoy disfrutando mucho el día a día de Racing, mis compañeros me trataron desde el primer día de manera excelente. Tengo mucha ansiedad por el debut oficial".