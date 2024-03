Balboa: "La victoria para Unión era clave para estar entre los cuatro"

Luego del partido, Adrián Balboa hizo un análisis del empate, con sabor a derrota, ante Lanús, en similares circunstancias a lo que le ocurrió ante Central Córdoba, e indicó: "Sí, estamos recontra calientes con el resultado, es otro partido que se nos escapa en el descuento, son cuatro puntos que se no escaparon en el final, más allá que trabajamos mucho para que no nos vuelva a ocurrir. Era clave para estar entre los cuatro, pero daremos pelea hasta el final".

Balboa.jpg Unión lo ganaba con goles de Pardo y Balboa, tras un gran primer tiempo, pero no o pudo aguantar y se le escapó la victoria ante Lanús. Prensa Unión

En tano que sobre si todavía tienen la ilusión de llegar a la siguiente ronda, Adrián Balboa, figura de Unión, dijo: "Tenemos la esperanza y la fe de clasificar, trabajamos para eso. Demostramos que no somos menos que nadie, pero se nos están escapando las victorias por detalles, el fútbol a veces es un poco ingrato, pero hay que seguir trabajando".

En cuanto a lo que viene para Unión, Adrián Balboa destacó: "Sabemos que nos quedan dos finales, tenemos que sumar los seis puntos para clasificar e iremos por eso".

Por último, cundo se lo consultó sobre el tumulto del final del partido, el goleador de Unión contó: "No me di cuenta, estaba en el banco, no sé qué pasó pero creo que el reclamo fue por el tiempo".