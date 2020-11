Blasi: "Unión se jugará la vida ante Emelec, es una final"

Brian Blasi brindó una conferencia de prensa en la previa de la revancha que Unión animará ante Emelec y comenzó diciendo: "Venimos trabajando bien, venimos preparando el partido del jueves, no cambiamos en cuanto a lo que hicimos el partido pasado. Estamos preparados para salir a ganar. No se modificará en relación al partido pasado, conocemos su funcionamiento, con lo cual no cambiará nada".