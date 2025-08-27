Unión ajusta los últimos detalles antes de volar a Mendoza

El plantel de Unión lleva adelante su último trabajo en la ciudad para después partir a Mendoza esperando el gran duelo de este viernes ante River

El plantel de Unión entrenará por última vez este miércoles para, en horas de la tarde, tomar el vuelo rumbo a Mendoza, donde este jueves enfrentará a River por los octavos de final de la Copa Argentina.

Un partido que genera muchas expectativas en el pueblo tatengue, que en gran número adquirió su boleto y acompañará al equipo de Leonardo Madelón en el Malvinas Argentinas.

Para la delegación rojiblanca será la última vez que pise la capital provincial, teniendo en cuenta que recién regresará en la madrugada del lunes, posterior al enfrentamiento con Racing por el Torneo Clausura.

Asoman los mismos que jugaron ante Huracán

Apenas con un par de días después de igualar 1-1 ante el Globo, el Tate perfila la misma formación, con Matías Tagliamonte en el arco; Lautaron Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco.

En la mitad de la cancha, Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez junto a Franco Fragapane, en tanto Marcelo Estigarribia acompañará a Cristian Tarragona en la delantera.

Los jugadores realizarán la actividad en la provincia del partido, recordando que el ganador de la serie tendrá precisamente que chocar con Racing en cuartos de final.