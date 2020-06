Brian Blasi: "Sueño con jugar un Clásico en el 15 de Abril"

Brian Blasi fue, a no dudarlo, una de las apariciones de las canteras que tuvo Unión en los últimos años. Con su entrega en cada partido fue superando obstáculos hasta ganarse un lugar en el elenco titular.

Si bien muchos lo ven actuando como lateral derecho, el defensor también demostró su sobriedad cada vez que le tocó actuar en la zaga central.

En este tiempo de aislamiento obligatorio y con la incertidumbre creciente de no tener una fecha exacta del regreso a los entrenamientos, Brian Blasi abordó varios temas en diálogo con radio Gol 96.7 Santa Fe.

"Soy un jugador que siempre dejó todo por la camiseta de Unión. Me costó llegar a Primera y se el esfuerzo que significa. Por eso uno lo disfruta de otra manera, como me tocó pasar en el partido contra Mineiro. Fue muy lindo para mi porque también lo disfruté como hincha".

LEER MÁS: Todos los caminos en Unión conducen a Azconzábal

El mes de junio comienza a promediar y la sensación es que aún con varias gestiones encaminadas, a la dirigencia de Unión le resulta difícil poder abrochar el sucesor de Madelón. En su camino a la Primera División, Blasi tuvo la chance de ser dirigido por Eduardo Magnín, uno de los que sonó en su momento. Al respecto apuntó: "Eduardo Magnín hizo un gran trabajo con el grupo que tenía en Reserva, nos fue bien y realmente más allá de tener buenos resultados el equipo jugaba bien. Habría que darle una posibilidad en Primera".

Blasi.jpg Blasi se convirtió en un jugador importante para Unión. Prensa Unión

En otro tramo de la charla no ocultó volver a expresar, como cada vez que lo consultan, ese amor especial que siente por la camiseta, al ser hincha del Tate y además haber transitado un trayecto duro hasta llegar a ser un jugador profesional. "Todos los partidos me gusta mirar por lo menos 5' minutos la tribuna, me quedo mirando a la gente y a veces digo que pude cumplir un sueño. Antes iba a la tribuna y a hora por suerte estoy adentro de la cancha con la camiseta de Unión".

Y más adelante, apuntó: "Todavía no tuve la posibilidad de jugar un Clásico en el 15 de Abril, es algo que sueño permanentemente. No se realmente lo que va a pasar ese día, pero seguro que a alguno le voy a arrancar la cabeza".

LEER MÁS: Lo que juega a favor y en contra de Azconzábal y Gorosito

Si alguien le dio continuidad y confió en sus cualidades, ese fue Leonardo Madelón, por eso cuando le preguntaron por la salida de un DT histórico para el club, Blasi no dudó en expresar que "más allá de que se lo veía cansado, para mí Madelón siempre que vino a Unión las cosas le salieron bien. Hizo mucho, demostró ser un gran entrenador y llevó a Unión siempre arriba".

En el tramo final, volvió a destacar la ayuda de sus familia para poder cumplir un sueño con la camiseta roja y blanca: "Me pasa que cuando entro a la cancha siento algo hermoso, a uno se le vienen a la cabeza un montón de recuerdos por el sacrificio que uno hizo y a veces otros no entienden. Recuerdo que mis padres me ayudaron un montón, haciendo un sacrificio muy grande para que no me falte nada. Mi papá fue el que me hizo hincha de Unión, porque mi tío me insistía con que sea de Colón pero no le dio bola".