Cabrera: "Nunca perdimos la confianza"

Si bien tenía la posibilidad de asistir a Franco Troyansky, el uruguayo Javier Cabrera decidió jugársela para sentenciar a Rey y poner el 3-1 en el Malvinas Argentinas.

En una noche donde hablaron los protagonistas, al decir no hacerlo el DT Leonardo Madelón, el Charrúa dio su impresión del triunfo hilvanado ante el colista de la Superliga.

Cuando se metió en el análisis del cotejo y su actuación, no dudó en afirmar que "me siento muy bien, con mucha confianza, me falta todavía adaptarme a lo que pretende Madelón pero lo estoy haciendo bien y pienso seguir mejorando".

Más adelante apuntó que "lamentablemente fue un error que cometió Gaby y lo puede tener cualquiera, nos sirvió para levantar la cabeza y pudimos revertir el resultado".

Cabrera dijo también que "Unión siempre estuvo tranquilo, apenas iniciado el partido nos convierten, no bajamos nunca la cabeza y fuimos a buscar el partido".

Godoy Cruz 1 Unión 3| Gol de Javier Cabrera| Superliga Argentina 2020| Fecha 22.

Al momento de recordar la jugada que desembocó en su gol, el uruguayo apuntó que "el zaguero me estaba tapando el pase y por suerte pude anotar sino el Pocho me iba a matar. Fue un error que cometieron ellos y lo supimos aprovechar, algo que nos dio mucha tranquilidad".

Y antes de retirarse para abordar el vuelo de regreso a Santa Fe, Cabrera dijo que "nunca perdimos la confianza, fuimos en todo momento a buscar el partido, para llevarnos los tre spuntos que vinimos a buscar".