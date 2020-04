Cabrol: "Quería volver a Unión pero me enojé y fui a Colón"

Darío Gabriel Cabrol fue uno de los jugadores más exquisitos que tuvo Unión en los últimos años, uno de los artífices del ascenso en 1996 y con buen suceso en Primera División. Sin embargo, tras un paso por el Toulouse de Francia volvió a Santa Fe pero para jugar en Colón, motivos que fueron explicados una vez más en diálogo con Radio Eme.

En cuanto a lo que fue su origen en el fútbol, el exjugador de Racing y Lanús, Cabrol manifestó: “Antes había potreros, hoy ya no están. Llegaba de la escuela y me sacaba la mochila para ir a jugar la pelota”.

Mientras que luego relató lo que fueron sus primeros pasos en la búsqueda de convertirse en jugador profesional: "A los nueve años llegué a Unión. Con 16 años jugué varios partidos en Liga Santafesina, me vieron y me subieron a Primera. Debuté de la mano de Mario Zanabria”.

Y recordó cómo estaba conformado el plantel en dicho momento y contó: “Yo debuté en un plantel con el Bichi Borghi, Leonardo Madelón, entre otros grandes jugadores. Se me dio la oportunidad de ir a Racing a los 19 años, tenía a Rubén Paz de 10. Era todo muy distinto”.

“Después me fui a Lanús, y ahí se veía lo que es ahora. Ya era un club muy ordenado, Nicolás Russo era el presidente de la Comisión de Fútbol”, comentó Cabrol en otra parte del diálogo.

Luego, se metió de lleno en el ascenso con el Tate, equipo que dirigía Carlos Trullet e indicó: “El octogonal fue muy lindo en el 96. En el año 2000 me fui a Francia a jugar al Toulouse. Luego quería volver a Unión, club que soy hincha y estuvieron un mes a las vueltas. Me llamó José Vignatti para que vaya y le respondí que ni loco. Un día antes del cierre del libro de pases, por enojo terminé arreglando en Colón”.

Pero no se quedó allí y reveló: “Ahora me encantaría trabajar en Unión, siempre están las ganas. Hoy sé que muchos dirigentes son hinchas y por eso no me llaman. Hasta el momento la gente me recuerda, algunos me dicen traidor, pero son cosas que pasan. Vivimos en una cuidad muy futbolera”.

También Cabrol opinó del momento futbolístico de Unión e indicó: “Estos últimos no me gustaron, pese a clasificar a Sudamericana. No debemos conformarnos con eso, hay que tener en cuenta que clasifican 11 equipos".

“Voy a crear una academia de fútbol que tendrá lugar en la Liga Santafesina. Será algo distinto y quiero darle algo nuevo a los chicos y que tengan la posibilidad de jugar en algún grande”, desarrolló Cabrol en otra parte del diálogo