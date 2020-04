Mariano Gómez: "Ahora tengo más para darle a Unión"

Unión se caracterizó en los últimos años por promocionar a varios juveniles a Primera División, muchos de los cuales aprovecharon su oportunidad mientras que otros tuvieron que buscar nuevos destinos futbolísticos al no haber podido desarrollar todo lo que insinuaron en las inferiores y Reserva. Uno de estos casos es el de Mariano Gómez, el esperancino que debutó de la mano de Leonardo Madelón y que jugó en la última temporada en el Ibiza de España.

Antes de desembarcar en Ibiza, a su estreno en la máxima división del fútbol argentino tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017, en la victoria de Unión por 3-2 ante Patronato, en el Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Ese día, cuando el conjunto santafesino jugaba con uno menos por la expulsión de Emanuel Britez, Mariano Gómez ingresó a los 25 del complemento en reemplazo del uruguayo Diego Zabala.

Gómez habló con Radio Gol (FM 96.7), donde contó su experiencia en el fútbol español, relacionada a la evolución futbolística que tuvo en cuanto a sus condiciones, debido a la posibilidad que tiene de regresar a Unión en caso que Ibiza no se haga uso de la opción por su compra.

LEER MÁS: La decisión de Boca que perjudica a Unión

"Estoy en Ibiza, estiraron la cuarentena hasta el 9 de mayo, estoy en un departamento, solo se puede salir al supermercado y con todas las precauciones, allí te esperan con alcohol y guantes para desinfectarte antes de entrar. Estamos cumpliendo con todo y esperando que esto pase lo más rápido posible y que se terminen de curar la gente que por desgracia está infectada", comenzó contando el nacido en Esperanza.

También Gómez relató cómo son las actividades durante la cuarentena y agregó: "El club todas las mañanas nos envía una rutina, entrenamos mediante videollamada por la aplicación zoom. Nos brindaron una bicicleta y otros materiales, con lo cual me organicé en el living y entreno ahí".

Más adelante, indicó: "Se extraña, el 17 de mayo iba a llegar mi familia, íbamos a festejar el cumpleaños de mi viejo acá, pero no se puede hacer nada, ya vamos a tener tiempo para disfrutar y estar juntos".

Mientras que también contó cómo es su situación en Ibiza y destacó: "Es mi segunda temporada en España, más allá que en la primera solo quedaban cinco partidos. Estoy a préstamo por un año medio, que termina en junio, con opción de compra. Por el 80% del pase la suma es de 600.000 euros".

image.png Mariano Gómez, surgido de Unión, contó su experiencia de haber enfrentado con Ibiza al Barcelona.

Sobre la experiencia en el fútbol español, Mariano Gómez dijo: "Es muy linda, es un fútbol muy distinto al argentino, no hay tanto roce, la categoría donde estoy es muy igualada. En cuanto a lo personal creo que terminé de dar el toque de madurez y pulir algunas cosas que tenía que mejorar, que me convertirían en mejor jugador. Hablo con mi representante, quien habla con Martín Zuccarelli que está al tanto de todo. Estamos esperando a ver qué va a pasar con el coronavirus, ya que no se puede organizar nada debido a que no sabemos ni cuándo podremos salir a la calle".

En otra parte reveló cómo está atravesando Ibiza la pandemia y destacó: "Gracias a Dios ahora está bajando los contagios, las personas que viven en Europa están acostumbradas a viajar todo el tiempo, esto se da hace bastante, los aeropuertos están a full y por eso se van contagiando. En la isla donde vivo vienen más de 1.000.000 de personas por temporada, eso es lo que lleva a que sea una locura todo lo que está pasando. Estamos cerca de Valencia, luego viene Mallorca y Menorca".

LEER MÁS: Rondina: "El manager de Unión se comunicó con mi representante"

"Creo que se demoraron en tomar las medidas para el aislamiento, pero fue todo muy de golpe. Pero creo que lo agarraron bastante justo. En Ibiza cerraron gracias a Dios rápido el aeropuerto, por lo que hace dos semanas vienen disminuyendo los casos, no se dan más positivo y los que estaban infectados se están recuperando", agregó en otra parte.

Sobre la experiencia de haber enfrentado a Barcelona, dijo: "En ningún momento me imaginé que a esta edad me iba a tocar jugar contra el Barcelona. Creo que al partido lo tuvimos ahí, si hubiésemos sido más eficaces lo ganábamos. Fue una experiencia muy linda".

Por último, relató cómo vivió sus primeros pasos en Unión y hablo de lo que le podría otorgar en este momento al equipo: "Me subieron al plantel, me tocó debutar, luego jugar titular un partido, luego jugué en Copa Santa Fe, siempre estuve ahí, no veía que peleaba por un puesto, estaba muy relegado, me subían, me bajaban, tampoco jugué tantos partidos en Reserva, más allá que cuando me tocó lo hice bien, cuando surgió esta posibilidad la acepté para tratar de tener el toque de madurez que me faltaba, lo estoy aprovechando. No sé qué pasará con mi futuro, pero creo que ahora tengo algo más para darle a Unión. Ahora la cosa sería distinta".