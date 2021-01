Calderón no pierde la fe en Unión: "Nos vemos con chances"

Si bien es cierto que el foco estaba puesto en esta ilusión de alcanzar el primer puesto, al comienzo de la charla con los medios santafesinos, el zaguero contó sus sensaciones de lo que tuvo que pasar en esta nueva temporada, donde pasó de ser titular indiscutido con el DT anterior, a remarla de atrás con Juan Manuel Azconzábal. Hoy se lo nota revitalizado y nuevamente como titular.

Franco Calderón1.jpg Franco Calderón será titular en el duelo crucial ante Patronato. Foto: Prensa Unión

"Nadie me dijo nada. No hablé con el técnico. Entiendo bien todo. La cosa es así. Capaz que no volví al 100% y eso hizo que no pudiera arrancar de titular y el DT notó capaz que andaba flojo. Pero me seguí esforzando y aprovechando las oportunidades. Con Lanús sabía que tenía que rendir", apuntó.

• LEER MÁS: Troyansky jugaría su último partido en Unión ante Patronato

Asimismo, Franco Calderón hizo un alto respecto a la demora en la renovación de su vínculo: "Como dije antes, a mí Unión me tiró la idea de renovar. Nada más le pedí que me aguante por mi nuevo tema de representación, que una vez que pase eso iba a firmar. Lo aclaré varias veces y se terminó dando así. Después, la situación de mi hermano (Pablo, que no es tenido en cuenta) es una determinación que toma el técnico. Seguro tendrá los motivos para dejarlo afuera de la lista (de la Copa Sudamericana que paso)".

Franco Calderón 21.jpg Franco Calderón recuperó la titularidad en Unión y se enfoca en ganarle a Patronato y mantener la ilusión de clasificación. Foto: Prensa Unión

Mediante iba transcurriendo la entrevista, Franco Calderón volvió a hacer foco en el andamiaje: "Al equipo lo veo bien hace varios partidos. No desde que empecé a jugar con Lanús. Hubo partidos que jugamos bien y no se daban los resultados. Creo que se hicieron cosas positivas y aún hay cosas por corregir. Gracias a Dios la historia empezó a dar resultados positivos".

• LEER MÁS: Día clave para saber si Márquez jugará ante Patronato

"Cuando se fue el Negro (Yeimar Gómez Andrade), sabía que podía tener chances de entrar al equipo. Después cuando Leo me dio el puesto me afiancé y traté siempre de hacer lo mejor para sostenerlo. Luego vino el parate por la pandemia y algunos jugadores volvieron bajos. Son cosas que pasan en todos lados y acá no fue la excepción", acotó el zaguero, en alusión otra vez a la pérdida de la titularidad al comienzo del certamen.

Conferencia de Prensa | Franco Calderón (vía Zoom)

Más adelante, habló del sistema: "Como todos sabemos, cada técnico tiene sus formas y tenemos que adaptarnos. Era una forma diferente a la Madelón, pero el equipo se afianzó. Los resultados en un momento no se dieron y el equipo jugaba bien con ese esquema (4-3-3). Ahora se cambió (4-4-2) y los resultados aparecieron. Son cosas que pasan en este deporte".

• LEER MÁS: Las peñas y agrupaciones de Unión reciben el año nuevo

En el final, Franco Calderón se mostró con todo la fe para jugar contra Patronato en la fecha final de la zona Complementación de la Copa Diego Maradona: "Nos vemos con chances. Hoy en día, como están las cosas, no dependemos de nosotros, pero creo que hay que abrir el marcador y ver qué pasa. Puede ser que hagamos varios goles, esperando una manito de Lanús, que es un equipo difícil. Las posibilidades están y estamos con ilusiones de clasificar".