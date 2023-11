Spahn: "Calderón tenía un compromiso de no irse libre de Unión"

No es la primera vez que se lo relaciona al fútbol chileno, ya que antes de esta chance de recalar en Universidad de Chile sonó con fuerza en Colo Colo, mientras que en el último mercado de pases parecía inminente su desembarco en Argentinos, operación por la cual a Unión le quedarían cerca de 1.000.000 de dólares en forma de resarcimiento económico.

Vale recordar que hace un par de meses, Franco Calderón manifestó que no iba a "cagar" a Unión cuando se le preguntó por la chance concreta de marcharse con el pase en su poder, pero esto parece que no ocurriría, debido a que se iría, según se reporta desde el país vecino, en condición de libre para recalar en Universidad de Chile, quien no desembolsaría un peso para que le llegue a la entidad de la Avenida.

Calderón.

Olé tuvo un contacto con Luis Spahn, presidente de Unión, quien se refirió a estos rumores que vinculan a Franco Calderón con Universidad Católica, y reveló un acuerdo que tenía con el defensor, el cual se estaría incumpliendo si es que se da su salida en estos términos.

"El pibe (Franco Calderón) siempre puso trabas para extender el contrato y eso que se le ofreció ser el jugador mejor pago del plantel. Hubo un compromiso de no irse libre de Unión, pero se fue dando una situación en la que no pudo concretarse una extensión", consideró el presidente de Unión en diálogo con Olé, según reporta el sitio Deportes 13 de Chile.

Además, añadió que "llegó el caso a una situación de que no se pudo nunca concretar un contrato extensivo a pesar de que se le ofreció ser el jugador mejor pago del plantel".

Si bien todas las expectativas en el mundo Unión están puestas en determinar su suerte deportiva en la última fecha de la temporada de la Liga Profesional, lo concreto es que esta situación excede al momento deportivo, debido a que el club está ante la inminente chance de perder uno de sus grandes capitales.