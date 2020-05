Calvo: "AFA nos dijo que intentemos no hacer protocolos individuales"

Santiago Calvo, médico de Unión, es una de las personas que desde el inicio de la pandemia tiene contacto prácticamente cotidiano con los jugadores, varios del plantel actual que afrontan su cuarentena en la capital de la provincia.

El facultativo charló con radio Gol 96.7 sobre diversos temas, entre ellos la posibilidad de volver a los entrenamientos. En el inicio reconoció que "hicimos una reunión por zoom con los chicos para ver las realidades de cada uno y hacerlo en forma grupal, si bien tenemos contacto diario, junto a Hugo Díaz y Sergio Magnín también monitoreamos a los lesionados, como Paloma Godoy, Gastón Comas, más alguno con molestias. Pero básicamente la reunión fue informal y para vernos las caras".

Más adelante, Calvo añadió que "si bien hubo protocolos como los de Talleres o Vélez, nada oficial, la única comunicación de AFA es que intentemos no hacer protocolos individuales, una vez que se baje desde AFA cómo instrumentar el regreso, cada club recibirá esa comunicación para poner en práctica".

La incertidumbre que reina en el ambiete deportivo también se palpa en Unión, con una pandemia de coronavirus que avanza en Buenos Aires pero no tiene contagios desde hace seis semanas en la capital provincial. En este sentido, el médico rojiblanco disparó: "Ningún dirigente, ni Chiqui Tapia, ni yo sabemos que pasará y esperamos una decisión del Gobierno nacional. Hasta que ellos no digan que se pueda iniciar la actividad, no se va a tomar una decisión desde Santa Fe".

Para luego, agregar: "Tengo mucho diálogo con Pablo Serpentiello, médico de Colón, y hablamos de que en caso de poder hacer algo, armar cosas en conjunto, eventualmente en algunas provincias se empezó a hacer actividad física, pero aguardamos para poder hacer algo. En cuanto al entrenamiento formal, con expectativas de regresar a la competencia pero con una incertidumbre por ahora".

Indudablemente los más de dos meses sin entrenamiento grupal puede repercutir y mucho en el ánimo de los jugadores. Al respecto, Calvo dijo que "los jugadores son personas que viven para el deporte, no es lo mismo que algún jugador amateur. Son deportistas de alta competencia, son gatos enjaulados, son coherentes y no quieren correr riesgos por ellos ni sus familiares".

En la parte final, el médico de Unión enfatizó que "hay jugadores con chicos recién nacidos, otros que viven con los padres, uno cuida su entorno familiar, no veo a nadie con ansiedad para correr riesgos y empezar. También es un punto importante que si se resuelve el regreso a los entrenamientos, la mitad de los jugadores no está en Santa Fe".