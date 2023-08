Campisi: "Unión es el desafío más importante de mi carrera"

LEER MÁS: El DT de Unión pretende completar el plantel con dos refuerzos más

En cuanto a los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Unión, Nicolás Campisi reveló: "Ya había tenido la oportunidad de estar acá, de saber lo que es el club, la gente, la pasión con la que se vive, el entorno... Me terminó de convencer el momento, vengo a aportar mi granito de arena, poder demostrar mis cualidades, y eso termina de jugar un papel importante a la hora de decidir".

Pero no se quedó allí, y reveló: "Siento que tengo la oportunidad de revertir la situación a nivel personal, me siento capaz, y creo que Unión es el equipo indicado para demostrar mis cualidades".

"Hay que estar a la altura, ser responsable y tomar este desafío con mucho profesionalismo, hay que estar a la altura en todos los partidos, son 13 finales que hay que disputarlas al máximo. Me gustan los desafíos, y este es el más importante de mi carrera", agregó el arquero Campisi.

Y en el final, cuando se le pidió un mensaje al hincha de Unión, indicó: "Le digo que vengo a dejar lo mejor de mí, van a encontrar a un arquero muy profesional, me considero una persona muy correcta, que siempre está ubicada en todo momento, no solo dentro de la cancha sino también afuera. Vengo a dejar lo mejor de mí para poder formar parte del 11 y de no ser así para tirar este carro hacia adelante".