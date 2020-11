Carabajal: "Azconzábal sabe muchísimo, me sorprendió"

LEER MÁS: Mauro Luna Diale: "Felicidad absoluta por mi primer gol"

En cuanto a la evolución del Unión de Azconzábal, Gabriel Carabajal contó: "Muy bien, creo que al principio muchos dudaban, lo digo por comentarios, no eran tan buenos, sobre todo luego de los amistosos. Sabíamos que nos iba a llevar tiempo para adaptarnos, pero era sabido que nos iba a ocurrir por el prolongado parate. Le metimos mucha pila, vamos de menor a mayor y ojalá nos quede mucho por crecer".

jUAN aZCONZÁBAL 2.jpg Gabriel Carabajal destacó el gran trabajo que viene realizando Juan Manuel Azconzábal en Unión.

También a Gabriel Carabajal se le hizo referencia a los dichos sobre su estado físico, debido a sus constantes lesiones en Unión y advirtió: "Trato de no involucrarme en esos comentarios, llegan, uno es consciente. Traté de poner la cabeza fría, de recuperarme lo antes posible, sabiendo que hay jugadores que podían jugar tranquilamente. Pero no quería perder terreno porque el que viene atrás te come. Azconzábal subió a chicos nuevos que están bien y demostraron que pueden jugar, no había momento para relajarse, incluso sin estar dentro del grupo. Trato de enfocarme en los trabajos para tratar de rendir al máximo".

Luego, se refirió a la forma en que se comenzó a involucrar cuando el equipo tiene que retroceder, y Gabriel Carabajal reveló: "Es sumamente importante, no tengo marca ni quite, pero hay que retroceder y ocupar una posición, tratar que el pase no entre. No es mi característica. Pero en el fútbol de hoy hay que cumplir las dos funciones. Nuestros laterales son casi extremos, pero son defensores. Los volantes ofensivos también tenemos que defender".

LEER MÁS: Unión, en alerta por varios posibles casos de coronavirus

"Hoy con Claudio Corvalán y Seba Moyano tratamos de ayudar a los chicos, de aconsejarlos. Eso es lo más importante. Si el técnico les dio la posibilidad de entrenar en Primera es porque condiciones tienen, no tenemos que enseñarles nada, si aconsejarlos en algunas situaciones. Nosotros tuvimos errores de chicos y tuvimos a los más grandes que nos iban guiando. El otro día cuando fuimos a Guayaquil había muchos chicos que no habían salido del país ni viajado en avión, uno tiene que estar para decirles que lo disfruten mucho. Jugar al fútbol y dedicarse a lo que a uno le gusta no tiene precio", manifestó Gabriel Carabajal, sobre los juveniles que Azconzábal promovió a la Primera División de Unión.

Por último, se le preguntó si ya estuvieron estudiando a Bahía, próximo rival de Unión en la Sudamericana y dijo: "No pudimos pensar, no sabemos nada. Luego del partido en Ecuador cenamos y nos pusimos a pensar en Racing, esto no te da tiempo. Tenemos que vivir partido a partido, ahora tenemos que pensar en el viernes, cuando llegue pensaremos en Bahía y haremos el respectivo análisis, pero por el momento estamos pensando en Atlético Tucumán".