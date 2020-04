Carabajal: "Estoy en deuda con el club, el grupo y conmigo"

Mientras la pelota en el fútbol argentino sigue detenida a causa del coronavirus y se comienzan a cristalizar las ideas de los dirigentes en cuanto a cómo continuará la competencia, llega el momento de hacer pequeños balances sobre la temporada. Uno de estos casos es el de Gabriel Carabajal, por quien Unión hizo una gran inversión para contratarlo pero todavía no pudo rendir en la medida de lo esperado.

El cordobés habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde comenzó contando cómo lleva la cuarentena: "Estoy en casa, tranquilo, como debe ser. Estoy en Santa Fe, donde me quedé para estar más cerca del profe que pasa los entrenamientos. Es complicado para todos, por suerte vivo en una casa con patio, con lo cual hay lugar para trabajar y caminar con mi hija, para que juegue. Para distraernos tenemos espacios, pero está complicado para todos".

"Fue complicado el arranque de la temporada, luego costó tomar regularidad. Es difícil esta incertidumbre de no saber cuándo volveremos, cuesta hacer los ejercicios en casa, cuesta pero tenemos que tener la cabeza que al momento que se vuelva tenemos que estar lo mejor posible, más allá que habrá un par de días para ponernos a punto. Es difícil acomodar la cabeza, debido a la incertidumbre de no saber cuándo se podrá volver. Vemos bastante alejada la reanudación pero sabemos que somos deportistas y que tenemos que estar físicamente bien, pero es complicado manejar el tema psicológico", agregó en otra parte de la charla.

Luego hizo un balance grupal e individual de su estadía en Unión y afirmó: "En lo grupal fue medio irregular, tuvimos partidos buenos, malos y otros más o menos. Lo positivo fue haber ganado el clásico y pasar al Mineiro en la Sudamericana. En lo personal también el balance es irregular, es algo que me debo a mí, al grupo y al club, pero seguiré trabajando para recuperar mi nivel. La lesión me marginó más de lo que esperaba, venía de jugar todos los partidos en Patronato. Me lesioné antes de jugar ante Newell's, me resentí en noviembre. Costó el tema de las lesiones y esperemos que cuando vuelva todo no aparezcan".

Se le hizo referencia a la gran cantidad de lesiones que tuvo durante su estadía en Unión y opinó: "Es algo con lo cual el jugador tiene que aprender a convivir, estamos expuestos a que ocurra. Veremos cómo se vuelve cuando arranque todo, y esperemos que no pase. Pero la exigencia de uno mismo es tratar de demostrar que puedo estar los 90 minutos y todos los partidos, esperemos tomarlo de otra manera, un poco más tranquilo, ya que eso termina influyendo en la cabeza".

"Uno siempre quiere demostrar que está bien, que el esfuerzo económico que hizo el club lo quiere retribuir. Encima los dos primeros partidos me sentí muy bien, sentía que estaba apto para lo que el club pretendía, con la copa como objetivo. Fue una carga psicológica que me llevó a tener lesiones", destacó en otra parte de la charla.

image.png Gabriel Carabajal fue crítico con su primera temporada con la camiseta de Unión.

Cuando se le hizo mención a la salida de Madelón, afirmó: "Me sorprendió, es una persona que está muy identificado con el club, se había conseguido el pase de fase, arrancaba un torneo nuevo, pero seguramente tendrá sus motivos para haber tomado esa decisión. Leo es una persona muy transparente, lo que me dijo antes de llegar se cumplió, se lo vio incómodo con la salida de los jugadores (Yeimar Gómez Andrade, Damián Martínes y Nelson Acevedo). Estaba enojado pero me sorprendió la salida, no lo esperaba ya que habíamos clasificado en la Copa, se terminaba un torneo donde había sido irregular pero no malo.

Se le preguntó sobre si está en conocimiento sobre quién podría ser el reemplazante de Madelón y dijo: "No estoy muy al tanto, uno escucha sobre quién puede venir, pero trato de estar alejado de eso, el club sabrá quién tiene que llegar, por suerte hay tiempo para analizar quién será el reemplazante de Leo. A los nombres que se fueron manejando uno se hace la idea de dónde podría ingresar, pero hay que adaptarse a la idea del técnico que venga, hay que hacer así sino te dejás solo afuera".

En cuanto a la situación del plantel de Unión en cuanto al pago de sueldos, reconoció: "En lo salarial estamos bien, esto nos afectó a todos, estamos en un momento muy complicado en general, cobramos una parte pero seguramente en estos días se verá cómo se soluciona el resto. Pero hasta ahora no tuvimos una oferta para arreglar el resto. Estamos al día así que estamos expectantes para saber cómo seguirá todo".

En relación a la diferencia entre jugar con y sin público, indicó: "Se siente mucho la diferencia, la gente cumple un papel importante, ya que el apoyo se siente. En un momento del partido estás cansado y la gente te hace sacar un plus".

Más adelante se le pidió una opinión sobre lo que viene para el fútbol argentino en función de todo lo que se viene mencionando y tiró: "Estoy de acuerdo con que se termine la temporada, en junio se terminan los contratos de varios jugadores. En cuanto al torneo de 30 equipos no estoy de acuerdo, habría que volver a lo que se suspendió hace un par de años, es ridículo. Tampoco estoy de acuerdo con que se anulen los descensos, se relajarían clubes que están comprometidos, no reforzarían el equipo ya que no corren peligro. También se habla de reducciones salariales importantes, se habla en todo el mundo y acá también. Que suban chicos al plantel está perfecto pero si se sacan los descensos conspiraría contra el futuro de varios jugadores. Sería todo muy complicado".

En tanto que también se lo consultó sobre si le gustan los promedios, respondió: "No me gusta, nunca me gustó. Con Patronato sacamos muy buenos resultados, le ganamos a River de visitante, los que estaban con nosotros habían ganado también, y en un momento decís 'no sirvió de nada'. Todos los fines de semana estabas un día adentro y el otro afuera, es muy complicado estar así".