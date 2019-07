Carabajal se despidió de Patronato, ¿para llegar a Unión?

De a poco el nuevo Unión comienza a tomar color. Es que en lo que va del mercado de pases el equipo sufrió una sangría muy importante, ya que se vendieron a tres titulares como los hermanos Mauro y Bruno Pittón, y Diego Zabala. En tanto, a Franco Fragapane, Nereo Fernández y Augusto Lotti se les terminó el contrato y no seguirán en el club.

En contrapartida, este martes se anunció a través de las redes sociales del club que se dio marcha atrás en la postura de prescindir de Jonathan Bottinelli, y se comunicó que se le renovó el vínculo por otra temporada, con lo cual es un hecho que será el nuevo capitán del equipo.

Mientras que por estas horas los directivos trabajan para cerrar el nuevo acuerdo para que Damián Martínez continúe en el club, y así la sangría pase de siete a cinco jugadores de los que terminaron siendo titulares.

Unión confirmó la continuidad de Jonathan Bottinelli

Por otra parte se intenta contratar a aquellos jugadores que fueron apuntados por Leonardo Madelón, quien pidió un lateral izquierdo, dos volantes externos, un mediocampista central y un centrodelantero para terminar de cerrar el plantel.

El lateral izquierdo llegaría para suplantar a Bruno Pittón, mientras que el volante central para cubrir el lugar de Mauro Pittón, y los mediocampistas externos que deberían llegar ante las partidas de Zabala y Fragapane. En tanto, el atacante llegaría para compensar la salida de Lotti.

En cuanto al lateral izquierdo el apuntado es Lucas Villalba, el zurdo que terminó su estadía en Aldosivi y tampoco estaría en los planes de Independiente, el dueño de su pase.

En tanto, para el puesto de volante central el gran anhelo es Federico Lértora, aunque en el medio se metió Newell's que realizó varias propuestas para quedarse con el jugador de Belgrano.

Para el puesto de centrodelantero el nombre que trascendió fue Claudio Spinelli (jugó en la primera mitad del año en Argentinos, a préstamo desde Genoa de Italia), mientras que como volantes ofensivos suenan Juan Ignacio Cavallaro (llega de ser campeón con Tigre de la Copa de la Superliga) y Gabriel Carabajal (viene de jugar en Patronato).

Justamente Carabajal sería quien más cerca está de convertirse en refuerzo tatengue, y una muestra cabal de ello es que en las últimas horas utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la gente de Patronato.

Castro: "Madelón es como un padre para mí"

El volante cordobés fue uno de los pedidos expresos de Madelón, y el club estaría dispuesto a comprarle el 25% del 50% del pase que tienen cada uno Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba.

"Llego el momento,me ha costado mucho, pero creo que es de suma importancia dejar mis palabras de agradecimiento a un club que me abrió sus puertas,un club que me hizo sentir muy cómodo, también a los hinchas, agradecerles que han estado en los momentos que más los necesitamos, ni hablar de mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, todos juntos pudimos lograr un objetivo que nos propusimos desde el primer día... Hoy me toca despedirme, pero no con tristeza, si no con la enorme satisfacción de que todos juntos pudimos dejar a Patronato en Primera División. Saludos para todos Gabi Carabajal", fueron las palabras del talentoso volante ofensivo cordobés.

De esta manera, está todo encaminado para que en las próximas horas Unión llegue a un acuerdo formal para que Carabajal se convierta oficialmente en la tercera cara nueva (cuarta si se lo considera como incorporación a Bottinelli).