Cardozo: "Mi idea es quedarme hasta fin de año en Unión"

El uruguayo charló con radio Sol Play 91.5 y en el inicio reconoció que "estamos preparándonos en esta instancia, un poco raro, se juegan cuatro partidos, después se para por la Copa América, en lo personal la idea es afianzarme en el arco de Unión, me tratan de maravillas, mover la familia no es fácil, desde el primer día me sentí muy bien".

Más adelante admitió que "el nivel del fútbol argentino fue uno de los factores por los cuales decidí venir a Santa Fe, en Uruguay se consume mucho el fútbol argentino, nos gusta mucho, en lo personal era una meta desde que llegue a profesionalismo, estoy disfrutando cada paso, vengo de una Liga con otras costumbres, acostumbrándome a todo esto".

Cardozo confesó que "aún no se quién será titular, no paró ningún equipo Kily. En lo personal no me gustaría hablar de un colega, tengo la mejor onda con Nicolás Campisi pero no me quiero responder".

En otro tramo de la charla expresó que "hice inferiores y mi carrera en Peñarol, soy del interior de Uruguay donde agarré una Copa donde atajaba Sebastián Sosa y me sentí reflejado, uno mira todo tipo de arqueros de Uruguay y el exterior. En Argentina también hay un gran nivel".

Autocrítica y mirar para adelante

"Nosotros los jugadores en cada entrenamiento y partido nos jugamos muchas cosas, nuestro prestigio, sueños por cumplir, el final que tuvimos en el inicio del año no fue como esperábamos, no dimos la imagen que en otros partidos. Nos dolió, hicimos el mea culpa, ya pasó, es parte del pasado, no lo podemos cambiar y no tenemos revanchas como Copa Argentina. El plantel está fuerte y convencido que seguiremos por la misma línea donde conseguimos buenos resultados".

El arquero también puntualizó que "damos la cara, hay que hacerse cargo, estamos muy fuertes. si tendría que decirle a Claudio fue en la cara, es puertas para adentro, estamos muy bien como grupo, por la calle se instalan cosas que no pasan, estamos esperando que queremos seguir compitiendo".

En la parte final disparó: "Mi idea es quedarme hasta fin de año en Unión, después ver la situación, no se me pasa por la cabeza irme a otro lado".