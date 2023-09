Castrillón reveló los motivos por los cuales todavía sigue en Unión

Por este motivo, causó una gran sorpresa llegar a la información que Bryan Castrillón seguía en Santa Fe, incluso entrenando con el plantel de la Reserva de Unión, como consecuencia que no es tenido en cuenta por Cristian González, más allá de haber integrado en algunas ocasiones el banco de suplantes durante la primera parte de su corta gestión y de haber sido importante con sus ingresos durante el polémico ciclo de Sebastián Méndez.

Castrillón.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Bryan Castrillón habló con Caracol TV, sobre su presente y destacó los motivos por los cuales todavía continúa en Unión. En el arranque, reveló: "Yo llegué aquí un poco tarde al club, entonces ahora estoy haciendo como una mini pretemporada, porque estábamos a la espera de resolver unos temas de mi futuro y al final no se pudo dar, entonces me tocó volver aquí a Unión para terminar mi contrato. Había varios clubes interesados en Argentina y Colombia, pero bueno, yo pertenezco al Medellín, y como Unión le debe una plata al poderoso, entonces pasaron muchas situaciones que no se pudieron resolver y al final no se pudo dar mi salida hacia otro club".

"Yo mantengo la misma mentalidad. Aquí vine aquí a aprender nuevas culturas de este fútbol que para mí ha sido maravilloso, ha sido increíble estar acá, entonces creo que ha sido aprender, mejorar cada día, disfrutar también de los buenos momentos y los no tan buenos. Yo he llegado con la intención de seguir progresando en mi carrera, de seguir avanzando y creo que ha sido un muy buen paso y esperemos que siga siendo así, que mi carrera siga en alza”, complementó Bryan Castrillón, quien hasta fin de año se quedará en Unión.

En cuanto a su experiencia en el fútbol argentino, Bryan Castrillón indicó: "Yo digo que aquí he ganado mucha experiencia en el tema de jugar con toda esta presión que se juega, pero sobre todo he ganado mucho en fuerza, en velocidad, en estado físico, porque es una liga que te lo exige. El fútbol colombiano es mucho más técnico, más táctico, pero aquí se sienten esas diferencias".