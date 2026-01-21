¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

En la previa del debut ante Platense, una serie de señales encendió la conversación en Santa Fe y abrió la duda sobre la nueva indumentaria de Unión.

Unión pondrá primera este jueves ante Platense por el Torneo Apertura 2026, pero en las horas previas al debut surgió una incógnita que excede lo futbolístico. Una producción urbana, movimientos llamativos y silencios oficiales alimentan la duda: ¿Anticipo planificado o una filtración inesperada sobre la nueva camiseta?

El equipo de Leonardo Madelón recibirá al Calamar desde las 20 en el estadio 15 de Abril , en un arranque cargado de expectativas. Más allá de lo futbolístico, el partido aparece como el escenario ideal para una presentación simbólica que acompañe el inicio de la temporada.

Señales que no pasan desapercibidas

Aunque el club no realizó un anuncio oficial, el martes por la tarde jugadores del plantel profesional fueron vistos en distintos puntos de Santa Fe realizando una producción junto a la marca que viste a Unión. Las imágenes comenzaron a circular y rápidamente despertaron la atención de los hinchas.

camiseta unión 2026.jpg

De acuerdo a lo que pudo observarse extraoficialmente, la nueva camiseta respetaría la identidad clásica de bastones rojos y blancos, con detalles actuales y líneas levemente curvas. El diseño remitiría a la histórica casaca del ascenso de 1996, una referencia potente para el mundo tatengue. En la producción se vieron referentes del plantel actual como Mauro Pittón y Cristian Tarragona, junto a una figura emblemática de aquel equipo inolvidable, en un gesto claro de conexión entre pasado y presente. Un dato no menor: en ningún momento aparecieron la camiseta alternativa la cual será roja con azul y la camiseta de arqueros que será rosa, lo que refuerza el misterio sobre si se trató de un adelanto cuidadosamente medido o de una escena que se filtró antes de tiempo.

Por ahora, la incógnita sigue abierta. Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que el partido del jueves podría marcar el debut de la nueva indumentaria. El 15 de Abril se prepara para una noche especial, con fútbol, expectativa y una camiseta que promete dar que hablar.