En relación al giro del dinero, expresó que "una vez que llegue el dinero al club que presentó la inhibición, una vez que está el dinero en sus arcas, haciendo el informe a las vías que tiene que ser, se tiene que levantar la inhibición. Si el tema es por dinero y si llega a las arcas, inmediatamente la inhibición se tiene que levantar en 24 o 48 horas”.

Ciceri también resaltó que "este año tiene que entrar dinero por las ventas de Esquivel, Nardoni, más los primeros pagos por el pase de Zenón a Boca".

LEER MÁS: Mauro Pittón también cumplió su sueño de regresar a Unión

En otro tramo de la charla subrayó que "Unión económicamente está bien, está fuerte, con este espaldarazo de la venta de Kevin estaremos mejor. Prontamente se hará el primer pago, dentro de este semestre".

Cuando le preguntaron sobre varios pagos pendientes de cobro, dijo que "en realidad lo que realmente nos fue mal es con San Lorenzo, los otros clubes más allá de alguna demora, pagaron, alguna de Central, con Vélez no tuvimos problemas".

El directivo también reconoció que "la planilla de sueldos creció muy fuerte, no fue igual el costo de aumento con los ingreso por televisión, no se manifestó de la misma manera, en su momento era una pata muy importante, hoy no lo es tanto, tienen que financiarse con la venta de jugadores".

LEER MÁS: Campisi quiere hacerle difícil la elección al DT de Unión

Para después, acotar: "Unión y la mayoría se financian o arreglan sus pasivos con la venta de jugadores, eso cada vez se hace más importante. Viene haciendo el club una inversión importante en infraestructura donde hacía 50 años no se actualizaba en la parte edilicia, con inversiones importantísima".

También valoró la inversión importante para las canteras, al soslayar que "en inferiores se hizo una compra muy importante de materiales para los chicos, gimnasio, pelotas, son millones y millones de pesos, se hizo una renovación casi total de la pensión, se invirtió mucho dinero".

En la parte final, confirmó la Asamblea el 20 de febrero, a la vez que aseveró: "Tenemos para pronto para sacar los nuevos balances, será superavitario, tenemos un pasivo fundamental es la deuda principal con el presidente, sacando estas inhibiciones producto de no girar dinero al exterior, tenemos pequeñas deudas. Son producto del movimiento diario, mensual, controlables, dentro de lo que son deudas comerciales, nada importante".