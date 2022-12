Comas: "Me dijeron que no voy a estar en los planes en Unión"

"Fue un año de mucho aprendizaje y experiencia. Rescato cosas positivas, con buenos rendimientos. Agarré rodaje y el roce que quería. La primera nacional es diferente y todo sirvió", reconoció en charla con Sol Play 91.5.

Luego, reveló lo que le dijeron desde Santa Fe: "Hablé con el mánager (Roberto Battión) y dijo que no iba a estar en los planes, aunque me tengo que presentar igual el 2 de enero porque tengo contrato, así que estaré ahí".

Gastón Comas.jpg A Gastón Comas le notificaron que se debe presentar, pero no será considerado en Unión. Prensa Unión

"Estoy viendo ofertas y analizando qué es lo mejor. De Güemes no me dijeron para que siga. Mi idea es tratar de volver a Primera o, en lo posible, ir al exterior", agregó el mediocampista.

Está decisión no lo sorprende, pero sí le causa tristeza: "Es una lástima, porque uno queda con las ganas de demostrar, porque me sentí siempre preparado y no me dieron las chances. No lo tomo mal y pienso que las cosas pasan por algo. Estoy pendiente más de las chances que se pueden abrir. Aunque tenía la ilusión de volver y mostrar lo que puedo hacer, pero no será este año. Tengo contrato hasta diciembre de 2023".

"Tengo la opción de cumplir con el contrato, renovar y salir a otro lado, o bien, rescindir y quedarme con el pase. Hablaré con mi representante para saber qué conviene", concluyó Gastón Comas.