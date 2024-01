El zurdo Kevin Zenón es la obsesión de Juan Román Riquelme para Boca. Hubo una oferta a Unión, que no satisfizo. ¿Hay molestia en el Xeneize?

Jonathan Gómez no fue a entrenar a Racing y presiona para jugar en Unión

Luis Spahn, en diálogo con AM 770 de Buenos Aires, indicó: "Hubo una oferta verbal de Boca por Zenón que es insuficiente. Buscamos soluciones, porque entendemos la realidad del mercado. Nos dijeron que habían hecho una evaluación y que para ellos valía eso (sin dar la cifra, pero luego en TyC Sports confesó que fueron 3.000.000 de dólares, contra los 4.000.000 que se piden por el 80%). Lo respeto, pero les plantee que, para ellos, el 50% de (Gonzalo) Morales vale más que el 80% de Zenón. Un jugador con poco recorrido en comparación a uno que es figura y tiene buena pelota parada. Un jugador de área a área y muy versátil. Tiene 100 partidos y solo 22 años".

Kevin Zenón.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras tanto, en Buenos Aires se siguen haciendo eco de la negociación que hay entre Unión y Boca, e incluso se menciona de un enojo del jugador, el cual por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe no es tal, más allá que no se dan nuevas precisiones en cuanto a una nueva propuesta.

En Buenos se indica que la última oferta fue de 3 millones de dólares, a la cual más allá que no está confirmada se le podía agregar porcentajes de Ezequiel Cañete, Mauro Luna Diale y/o Enzo Roldán. En Unión se sigue insistiendo con 4 millones de dólares por el 80%, incluso con cuotas a pagar en 2025.

Por ahora no hay acuerdo, en Boca es prioridad, pero en Unión no se quieren resignar debido a que no tienen necesidad de vender. Por el otro lado, Kevin Zenón trabaja bajo las órdenes de Kily González, por ahora tranquilo, pero con la ansiedad de dar el gran paso en su carrera deportiva.