Unión convoca a asamblea ordinaria para definir el balance y memoria del último ejercicio

El Club Atlético Unión anunció la asamblea ordinaria del 29 de diciembre y puso a disposición de los socios la Memoria y Balance 2024/25.

Imagen de la última asamblea ordinaria de Unión, realizada en el estadio Ángel Malvicino, en una jornada clave de participación institucional y debate entre socios.

Unión confirmó la realización de su Asamblea Ordinaria para el 29 de diciembre , instancia en la que se someterá a consideración de los socios la Memoria y Balance del Ejercicio Económico Nº 119 , correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 .

A través de sus canales oficiales, Unión informó que la Asamblea se llevará a cabo en la sede social de avenida López y Planes 3513 , en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria se realiza conforme lo establece el Estatuto , y busca garantizar la transparencia institucional y la participación activa de los asociados en la vida del club.

En ese contexto, la dirigencia ya puso a disposición la Memoria y el Balance del Ejercicio Económico Nº 119, documento clave para evaluar el rumbo económico, deportivo y social de la institución.

LEER MÁS: Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión: "El lugar es la regla y el que llega se adapta"

Un ejercicio económico con crecimiento y gestión austera

Según detalla la Memoria, el período estuvo marcado por un crecimiento sostenido y una administración ordenada, con un dato central: la gestión comercial, de marketing y publicitaria fue 100 % propia, sin tercerizaciones ni pago de comisiones, fortaleciendo los ingresos genuinos.

Entre los hitos del ejercicio se destaca la incorporación de Givova como marca oficial de indumentaria, con contrato vigente hasta diciembre de 2026, y el récord de ventas alcanzado por la Tienda Unión, que se consolidó como una fuente clave de recursos.

Obras, infraestructura y avances en el estadio 15 de Abril

En materia de infraestructura, la Subcomisión de Obras ejecutó una planificación integral. En la Sede Social y el IPEI se finalizó el ascensor y se completaron diez aulas, fortaleciendo el perfil educativo del club.

En el Estadio 15 de Abril, se concluyeron las fundaciones de las nuevas torres de iluminación, aprobadas por CONMEBOL, superando los parámetros exigidos. Además, se renovaron los bancos de suplentes, se avanzó en los trámites para la Tribuna Pujato y se completó el playón deportivo de usos múltiples, con la premisa de seguir desarrollando un plan maestro para el estadio.

LEER MÁS: El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Socios, comunicación y vida social en crecimiento

El Departamento de Socios informó un promedio de 23.000 asociados activos, lo que representa un incremento del 5 % respecto del ejercicio anterior. También se resaltó la modernización del sistema de gestión, la ampliación de los molinetes de acceso y la posibilidad de realizar trámites online, medidas que optimizan el ingreso al estadio y mejoran la experiencia del socio.