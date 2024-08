Con todos a disposición en Unión, ¿Kily González mete mano?

LEER MÁS: Unión no tira todavía la toalla e insistiría por Franco Fragapane

Cristian González se quejó mucho en conferencia de prensa, e incluso se aventuró a manifestar de que no quieren ver a Unión arriba. En tanto que también comenzó a palpitar el partido ante Argentinos, soltando que "el lunes (por el 19 de agosto) vamos a ganar".

Todos a disposición de Kily González

Cristian González, más allá de varios contratiempos físicos del plantel, pudo llevar a Córdoba a los mejor que tenía a disposición, es decir que de los jugadores que siempre considera para ser titulares o primeras alternativas estuvieron todos.

Incluso, se llegó a pensar que esto obedecía a que tenía la decisión tomada de dar un paso al costado, con lo cual quería que el último compromiso sea con todos juntos, cuestión que luego se encargó de aclarar, manifestando todo su enojo.

Incluso, en el partido ante Belgrano, plantó en cancha lo que se presume que es su equipo ideal, cuando tiene a todos los jugadores a disposición, tomando como referencia que contó con la vuelta de Claudio Corvalán (había cumplido con las dos fechas de suspensión), más el regreso de Nicolás Orsini, repuesto de la lesión que le impidió estar ante River.

Kily, ¿hará algún retoque para recibir a Argentinos?

En función de los cambios que fue realizando en los últimos partidos y de la forma que le habló a cada uno de sus jugadores, por lo que se pudo observar en cancha y a través de la TV, hay un lugar donde se nota que tiene dudas y es en la mitad de la cancha.

Allí no está pasando su mejor momento Joaquín Mosqueira, e incluso parecen en algunos tramos no complementarse de la mejor manera con Mauro Pittón. De esta manera, no sería descabellado que realice algún retoque en ese sector, como ya lo hizo en el desarrollo de algunos partidos, con el ingreso de Patricio Tanda o Enzo Roldán.

Sin embargo, también vale aclarar, que salvo algunos minutos de Tanda contra Racing, lo de Roldán fue muy pobre cuando le tocó ingresar tanto en el partido anterior ante River, donde jugó todo el segundo tiempo por Simón Rivero, y en el rato que estuvo ante Belgrano, donde termina perdiendo la marca (hubo infracción) en la jugada que terminó con el gol de Matías Suárez.